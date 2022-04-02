美股進入一年最美好月份？Fed升息之外還要挺過這兩關

美股揮別近兩年最糟一季之後，進入通常是一整年表現最好的 4 月，但在俄烏戰火未停息、美國聯準會 (Fed) 準備猛踩升息油門的情況下，沒人敢把話說得肯定，投資人這個月仍將高度關注上述兩件大事，而美企財報季將從 4 月中旬開跑，也將左右市場情緒。

美股三大指數第 1 季表現黯淡，道瓊、標普分別收黑 4.6% 和 5%，科技股為主的那斯達克綜合指數更重挫 9.1%。但美股 3 月開始有起色，標普 500 指數該月累計上漲 3.6%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 看好美股進入 4 月之後繼續上漲，根據歷史經驗，4 月通常是標普 500 指數一整年表現最耀眼的時刻：二戰以來有 70% 機率收高、平均上漲 1.7%，跑贏所有月份平均 0.7% 漲幅。

市場接下來將把焦點放在 Fed 政策緊縮動向上，首先從下周開始，Fed 將公布 3 月決策會議紀錄，而包括理事布蘭納德 (Lael Brainard) 在內，多名決策委員也將發表談話。

期貨市場目前押注 Fed 很可能在 5 月加強升息火力，一口氣升息 2 碼 (50 個基點) 的機率逼近 70%。

AmeriVet 證券美國利率部門主管 Greg Faranello 說，Fed 會議紀錄可能提供更多和縮減資產負債表有關的細節。Fed 已經啟動升息循環，如果再啟動縮表，帶來的影響將等同升息 1 碼。

Fed 很可能在 5 月大幅升息。(圖: AFP)

Faranello 說：「市場相當好奇，希望獲得一些線索，像是縮表速度多快、規模多大等等。」堪薩斯聯準銀總裁喬治 (Esther George) 本周表示，Fed 將須大幅縮表，這麼做可能會打壓 10 年期殖利率，導致殖利率曲線倒掛。

對 Fed 政策利率較敏感的美國 2 年期公債殖利率，於周五 (1 日) 超越 10 年期殖利率，形成殖利率曲線倒掛，預告經濟衰退可能將來臨。

4 月變數：企業財報季、俄烏衝突

此外，摩根大通 (JPM-US) 將在 4 月 13 日公布第 1 季財報，為美企財報季揭開序幕。

華爾街許多分析師預期，這將是 2020 年第 4 季以來，企業獲利增幅最小的一次。不過好消息是，分析師最近持續調升他們的獲利預測。

市場也將聚焦俄烏衝突和其對金融市場的影響。俄羅斯已要求支付盧布、否則切斷天然氣供應，截至目前為止，對歐洲天然氣尚未斷供。

期中選舉年表現偏弱

美股面臨的另一個變數是期中選舉，歷史經驗顯示，雖然歷年 4 月通常有不錯的表現，但若碰上期中選舉年，通常落在表現偏弱的那一區。

Stovall 說，檢視 1945 年起的歷年第 1 季，標普 500 今年第 1 季跌幅追平 1994 年紀錄，排入史上前 15 差紀錄。雖然在這 15 次當中，標普 500 進入第 2 季有三分之二機率能夠翻紅上漲，平均漲 4.8%，但在五次碰上期中選舉年的時候，翻紅上漲機率降為 40%，平均漲幅也收斂為 1%。

一些分析師對這個往年強勁的月份抱持謹慎態度，瑞銀股票衍生品研究部門主管 Stuart Kaiser 說：「今年到目前為止，我們一直很謹慎，主要考量到通膨和經濟成長的變化、 Fed 政策立場轉變，以及最明顯的因素：烏克蘭局勢。」