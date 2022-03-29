伊爾艾朗：美國面臨生活成本危機 Fed升息恐讓經濟萎縮

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，美國正在面臨「生活成本」危機，消費者在接下來兩、三季會非常有感，他擔心聯準會 (Fed) 對抗通膨的舉措，可能讓美國經濟萎縮。

Fed 3 月初已升息 1 碼 (25 個基點) 抗擊通膨，市場預期接下來可能更積極升息，最快 5 月一口氣升 2 碼，到今年底前共升 2.5 個百分點 (250 個基點)。

伊爾艾朗周一 (28 日) 表示，積極升息將讓美國經濟成長遭遇嚴重打擊，「債市相信美國通膨過高，Fed 已經遠遠落後形勢... 為了趕上通膨，可能讓經濟陷入不景氣。」

債市一些指標開始閃爍衰退警訊，3 年期公債殖利率周一盤中已經超越 10 年期和 30 年期公債殖利率，形成短債殖利率高於長債殖利率的「殖利率曲線倒掛」，5 年期和 30 年期殖利率也出現 16 年來首見倒掛。

美國經濟衰退之前通常會發生殖利率曲線倒掛，原因是投資人擔憂短期經濟狀況而出售短天期公債、推升短債殖利率，同時買進長天期公債。

更可靠的 3 個月和 10 年期公債殖利率尚未倒掛，但兩者利差在上周末僅只 1.93 個基點，隱含未來一年經濟有小幅機率會陷入衰退。

伊爾艾朗說，美國消費者在未來幾個月將須和通膨奮戰，「我們正在關注生活成本危機，預料消費者將在未來兩、三季受到通膨嚴重影響，消費者信心將很低迷。」

伊爾艾朗多次直指 Fed 落後通膨形勢。(圖: AFP)

這位現任劍橋大學皇后學院院長的經濟學者說，美股迄今表現相對較佳，但這只是因為投資人找不到其他標的。

美國本周將公布多項足以牽動 Fed 動向的經濟數據，包括周二的職位空缺和勞動力流動率調查 (JOLTS)、周三有「小非農」之稱的 ADP 就業報告、周四 Fed 偏好的通膨指標——核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，以及周五重頭戲 3 月非農報告。

分析師預估，非農報告當中備受關注的每小時工資可能年增 5.5%，意味著通膨將加劇，此外，3 月核心 PCE 指數年增幅可能為 5.5%，較 2 月的 5.2% 進一步升溫。

伊爾艾朗表示：「企業擁有定價權，由於需求依然強健，我們可以度過難關。但整體來說，所有人對生活費高漲都會很有感，這將是一段難熬的時期。」