〈美股早盤〉美3月非農數據憂喜參半 投資人聚焦Fed升息動態 美股漲跌互現

美國 3 月非農數據憂喜參半，投資人聚焦聯準會（Fed）貨幣政策收緊動向以及俄烏戰事發展，美股周五（1 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.32%，那斯達克綜合指數上漲 0.43%，標普 500 指數漲 0.34%，費城半導體指數跌 0.20%。

美國勞工部公布 3 月非農新增就業 43.1 萬人，遜於預期 49 萬人，不過失業率降至 3.6%，優於預期的 3.8%，勞動參與率小幅上升、薪資成長也加速，就業市場仍保持強勁，將替 Fed 在未來激進的升息舉措鋪路。

數據公布後，芝商所聯邦觀察工具（CME FedWatch Tool）顯示，Fed 到 5 月升息 1 碼的機率為 32.3%，升息 2 碼的機率為 67.7%，升息 3 碼的機率為 0%；到 6 月升 1 碼或升息 2 碼的機率為 0%，升息 3 碼的機率為 24.9%，升息 4 碼的機率為 59.6%、升息 5 碼的機率為 15.5%。

美國 2 年期與 10 年期公債殖利率曲線再次倒掛，兩年期的殖利率一度達 2.4219%，高於十年期的 2.419%。一些人士認為，殖利率曲線倒掛可能暗示經濟即將衰退。

油價方面，美國總統拜登日前推出美國有史以來規模最大的戰略石油儲備釋出計畫，並要求石油公司開採更多石油，打壓供給不足的擔憂。

此外，國際能源署 (IEA) 成員國將於今日開會討論進一步緊急釋出石油，令市場憧憬更多的供應，而俄烏恢復視頻會談，緩解市場對地緣局勢的擔憂。技術面短線也偏空，油價短線面臨進一步下跌風險。截稿前，西德州原油（WTI）期貨下跌 1.1%，失守百元大關，至每桶 99.18 美元，布蘭特原油期貨略跌 0.15%，至每桶 107.75 美元。

其他消息方面，中概股周五美股盤前全面勁揚，有報導稱，中國證監會與其他機構正在起草一個框架，讓美國監管機構全面了解在美上市中國公司的審計報告，避免中概股被摘牌下市。此舉意味著中國為防止與美國經濟體脫鉤而做出的罕見讓步。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 早盤漲 6.48%、京東 (JD-US) 漲 5.67%、拼多多 (PDD-US) 漲 11.61%、滴滴 (DIDI-US) 暴漲 20.60%、百度 (BIDU-US) 漲 7.74%。

新股消息，臺灣電動機車龍頭 Gogoro 今日宣布透過與特殊目的公司 Poema Global Holdings(PPGH-US) 合併在美國借殼上市，併購預計在下周一（4 日）完成，並將於周二（5 日）以股票代碼「GGR」在納斯達克交易所開始交易。

截至台北時間周五（1 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

黑莓 (BB-US) 早盤下跌 8.51%，至每股 6.83 美元

從生產手機轉型銷售安全軟體的黑莓日前公布的最新一季財報表現黯淡，2022 會計年度第四季（截至 2/28）經調整後每股獲利報 0.01 美元，優於市場預期的每股虧 0.05 美元，然而當季營收僅報 1.85 億美元，低於市場 1.87 億美元預期，此外，上季際網路安全軟體收入報 1.22 億美元，與去年同期持平。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.25%，至每股 174.18 美元

摩根大通證券將蘋果股票從其「分析師焦點名單」中剃除，稱消費者支出放緩可能會限制 iPhone SE 上市帶來的好處，以及影響服務收入成長潛力，不過仍給蘋果股票「增持」（overweight）評等。

GameStop(GME-US) 早盤上漲 8.47%，至每股 180.69 美元

GameStop 計劃尋求股東批准增加發行股票數量，以便進行股票分割，預估將股票從 3 億股增加至 10 億股。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月非農就業人數報 43.1 萬，預期 49 萬，前值 67.8 萬

美國 3 月失業率報 3.6%，預期 3.7%，前值 3.8%

美國 3 月平均每小時工資年率報 5.6%，預期 5.5%，前值 5.1%

美國 3 月平均每周工時報 34.6 小時，預期 34.7 小時，前值 34.7 小時

美國 3 月勞動參與率報 62.4%，預期 62.4%，前值 62.3%

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 終值報 58.8，預期 58.5，前值 58.5

美國 3 月 ISM 製造業指數預期 58.3，前值 58.6

美國 2 月營建支出月率預期 1%，前值 1.3%

華爾街分析：

高盛大宗商品團隊不認為「釋出戰略石油儲備決定能解決石油的結構性赤字」，儘管拜登採取了最新釋放油儲的行動，但基本面的不確定性在未來幾周和幾個月內仍將非常高，因此重申其對油價上漲的信念。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Sal Guatieri 表示：儘管俄烏戰爭和通膨導致信心下降，但在強勁的就業增長和積累的儲蓄的支撐下，美國消費者仍然堅挺。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說，普丁將歐洲置於一個艱難的境地，並增加了更大價格壓力的風險。黃金仍將受到媒體的關注，並有望再次走高，因為俄國在天然氣合約方面的最新舉措表明，和平談判取得突破似乎還很遙遠。黃金將在 1,970 美元的水準上找到主要阻力，但如果這不是一個很大的障礙，則可能出現一條通往 2,000 美元的明確道路。