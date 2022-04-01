〈俄烏衝突〉美國官員：俄軍持續攻擊烏克蘭糧倉 威脅全球糧食供應

路透周四 (31 日) 報導，一名美國官員聲稱，烏克蘭東部的糧食倉庫不斷遭到俄軍破壞，警告這場戰役對全球糧食供應的嚴重性。

由美國政府提供的兩張黑白照片顯示，烏克蘭東部的一座長方形建物，也就是當地的糧食儲存設施，在 1 月時仍完好無缺，3 月卻看到屋頂遭到破壞，上方出現撞擊坑洞。

一位美國官員表示，根據美方掌握訊息，俄軍一再破壞烏克蘭東部的糧食倉庫，截至 3 月下旬，至少有六座糧食儲存設施遭到俄軍破壞。

2020 年至 2021 年這段期間，烏克蘭是全球第四大糧食出口國，俄烏衝突發展至今，全球已多國官員表達對全球糧食供應受影響的擔憂。

上述美國官員稱，俄軍對這些糧食儲存設備的破壞，凸顯這場戰爭如何直接影響烏克蘭人民，並威脅全球糧食供應。

官員並警告，非洲和中東國家長期仰賴烏克蘭小麥，如今烏克蘭糧倉遭到俄軍破壞，這些原本就很脆弱的經濟體，恐將面臨食物供應短缺問題，並推高糧價。

美國副國務卿雪蔓 (Wendy Sherman) 周二出席聯合國安全理事會時也表示，俄羅斯已炸毀至少三艘從黑海港口將貨物運往全球各國的民營船隻，其中有一艘是由農業公司承租。

雪蔓說，烏克蘭曾向各國警告，俄羅斯正積極瞄準糧倉和食物儲存設施，並阻止船舶進入烏克蘭港口，傳出共有 94 艘準備將糧食運往全球市場的船隻受到影響，基本上切斷糧食出口。

她還說，考量到可能遭俄軍攻擊的風險，許多托運人不願將船舶派往黑海。