〈貴金屬盤後〉俄軍持續砲擊基輔周圍、克宮駁斥和談進展 黃金四日來首漲

俄羅斯在表示將大幅縮減軍事行動的隔日持續砲擊烏克蘭城市，令各界再度對俄烏停火的可能性打上問號，加上美元貶值的助力，黃金期貨周三 (30 日) 收高逾 1%，是四個交易日來首度上漲，白銀、銅、白金、鈀金紛紛回升。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 21 美元或 1.1%，收每盎司 1939 美元。

5 月交割的白銀期貨價格上漲 38 美分或 1.5%，收每盎司 25.113 美元。

俄烏談判原本在周二傳出突破性進展，俄國國防部副部長表示，將大幅減少在烏克蘭首都基輔和北方城市切爾尼戈夫 (Chernihiv) 附近的軍事行動，這番話被俄國談判代表梅丁斯基 (Vladimir Medinsky) 描述為具建設性。

但這股樂觀情緒很快蒙上陰霾，克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 周三表示，俄烏在土耳其的會談不代表衝突的轉折點，「沒有人說雙方已經取得進展。」烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 和美國官員也對撤軍打上問號。

白宮表示，俄國從基輔周遭調離少數部隊，但這比較像重新部署，而非撤退或撤出戰爭。

俄軍周三持續砲擊基輔和切爾尼戈夫近郊，莫斯科當局表示在基輔周圍的調度屬於「重新部署」，以便為在烏東頓巴斯地區的行動做準備。此外，俄國總統普丁盟友、車臣領導人 Ramzan Kadyrov 向烏克蘭親俄份子保證「不會採取任何形式的撤退。梅丁斯基不知為何弄錯了。」

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，從美股周三收黑來看，投資人仍不願意全面投入風險資產，選擇繼續從金等資產尋求庇護，但等到投資人認為戰事的負面影響已經完全反映在價格中，例如和談持續，屆時焦點將回到通膨和總經情勢。

他表示，黃金雖然從俄烏衝突中受益，但這種「恐懼交易」一旦反轉，再考量央行升息的大環境因素，將讓黃金失寵。

黃金在美國就業數據公布後回吐部分漲幅。根據美國薪資數據供應商 ADP，3 月民間就業人口增加 45.5 萬人，優於市場預估的 45 萬人。

美國商務部周三公布，去年第 4 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值為 6.9%，全年 GDP 成長 5.7%，是 1984 年以來最大增幅。商務部的報告顯示，美國企業獲利在第 4 季攀抵新高，經調整稅前獲利為 2.94 兆美元，折合年率較第 3 季攀升 0.7%。

ICE 美元指數 (DXY) 下挫 0.6%，觸及近兩周新低，代表持有非美元的買家買進黃金成本較低。

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