〈俄烏衝突〉聯合國官員：戰爭使全球面臨二戰以來最嚴重的糧食危機

聯合國官員周二 (29 日) 警告，烏克蘭戰爭讓全球糧食問題雪上加霜，其影響性是自二戰以來最嚴重的。

聯合國世界糧食計畫署 (WFP) 負責人 David Beasley 表示，這場戰爭不僅對烏克蘭帶來毀滅性打擊，它所帶來的全球影響，將是自二戰以來人們所見過最嚴重的。

世界糧食計畫署是聯合國負責糧食援助的機構，為 1.25 億人提供食物。Beasley 指出，由於食品、燃料和運輸成本的上漲，援助已經被迫減少，包括飽受戰爭蹂躪的葉門，為當地 800 萬人分配的食物已經減少 50%。

烏克蘭原本是全球重要的糧食供應國，生產 30% 的小麥、20% 的玉米和 75%-80% 的葵花籽油，WFP 預計購的糧食，有 50% 來自烏克蘭。

Beasley 指出，如今不但無法由烏克蘭取得糧食，WFP 還正在為烏克蘭境內約 100 萬人提供食物，未來 4 周內，這一人數還將達到 250 萬人，至 5 月底達到 400 萬人，到 6 月底可能來到 600 萬人。

他說，由於食品、燃料和運輸成本的上漲，戰爭將使 WFP 的每月開支增加 7100 萬美元，全年增 8.5 億美元，這意味著機構能接觸到的人數將減少 400 萬。

此外，許多烏克蘭農民都前往前線作戰，加上來自俄羅斯及白俄羅斯的化肥短缺，進一步加劇危機。

Beasley 強調，如果戰爭不能及早結束，全球都將付出巨大代價。