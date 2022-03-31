〈俄烏衝突〉俄羅斯外貿銀行：黃金需求旺 3月已售出1公噸

因俄羅斯侵略烏克蘭而受到西方國家制裁的俄國第二大銀行「俄羅斯外貿銀行」(VTB) 周三 (30 日) 表示，該行於這個月 (3 月) 已向客戶賣出 1 公噸的黃金，預料黃金需求將會增加。

近期俄羅斯盧布行情大幅走降，導致俄國民眾感到不安，俄國當局於 2022 年 3 月 1 日廢除個人購買黃金時的 20% 加值稅，而這也是刺激黃金需求的原因之一。

VTB 表示，自 3 月初展開黃金販售之後，已接到超過 200 件的訂單，其中又以 1 公斤金條最為熱門。

VTB 副總經理 Dmitriy Breytenbikher 在一份聲明中表示，在不確定性增強的狀況下，黃金可讓投資人分散他們的投資組合，且保護儲蓄。

有分析師指出，俄羅斯家庭購買貴金屬，應該也會使得流入俄國經濟的資金減少。

金價周三 (30 日) 在每盎司 1933.7 美元附近徘徊，距離 2020 年的歷史高點 2072.5 美元不遠，而在今年初的行情大約落在 1800 美元左右。

由於俄羅斯家庭的黃金需求增加，俄羅斯央行在 3 月中旬曾一度暫停向銀行購買黃金，不過自周一 (28 日) 開始，俄羅斯央行又再度以每公克 5000 盧布 (59.35 美元) 的固定價格向銀行購買黃金。