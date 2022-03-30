豐田2月全球產量年增11% 海外生產創同期新高

日本汽車業龍頭豐田汽車周三 (30 日) 公布 2 月生產、銷售、出口數字 (含 Lexus)，其中全球生產台數年增 10.9% 至 74 萬 996 輛，相隔 2 個月後再度超越去年同期。在中國的生產台數增加，海外生產年增 15% 至 48 萬 7,738 輛，創下同期新高。

在 COVID-19 疫情和晶片短缺影響下，豐田今年 1 月全球產量減少至 63 萬輛，但 2 月出現回升。

豐田先前一度有 85 萬輛的全球生產計劃，後來因晶片短缺和日本國內部分工廠暫時停工的關係，被迫減少產量。另加上烏克蘭局勢惡化，企業環境更加難以預測。

中國生產部分，由於先前生產在疫情擴大等因素下進行調整，剩餘的晶片零件也在 2 月時靈活運用，2 月的中國生產台數年增 57% 至 14 萬輛。另外北美、歐洲由於零件短缺因素，生產台數都低於去年同期。日本國內生產年增 3.8% 至 25.3 萬輛，去年日本東北曾發生地震而導致產量減少，因此在今年出現回彈現象。

豐田 2 月全球銷量年減 1.5% 至 70.1 萬輛，連續 6 個月遜於去年同期。日本海外銷量年增 4.4% 至 59.9 萬輛，連續 2 個月超越去年同期，也創下同期新高；其中在中國市場，Camry 和 RAV4 熱銷。日本國內銷量年減 26% 至 10.1 萬輛，在晶片短缺影響下，銷售數字持續遜於去年同期。