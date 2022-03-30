擠下豐田 南韓現代勇奪1、2月全球燃料電池車銷量冠軍

南韓現代 (Hyundai) 的燃料電池車 (FCV) 在 2022 年 1~2 月奪下全球市占冠軍，擠下去年同期第一的日本豐田 (Toyota)。

根據南韓專門研究能源市場的 SNE Research 調查數據，全球在 2022 年 1~2 月期間的燃料電池車註冊台數達 2269 輛，較去年同期增加 20.3%。SNE Research 分析，南韓現代在去年 1 月推出燃料電池車、第一代的「Nexo」之後，帶動整體燃料電池車市場的成長。

全球 2022 年 1~2 月期間的燃料電池車銷量當中，南韓現代達 1100 輛，比起去年同期增加 35%，也以 48.5% 的市占率奪下全球第一。

日本同業豐田則以 32.1% 的市占率奪得第二，該公司同期間的燃料電池車銷量年減 18.2% 至 728 輛。依照 SNE Research 觀察，豐田的燃料電池車供應量，可能受到供應鏈混亂影響。

日本本田 (Honda) 則以 3.1% 的市占率排行第三，銷售台數年減 9.1% 至 70 輛。

SNE Research 表示，南韓現代過去 3 年期間在燃料電池車市場居領導地位，預料在短期間內仍將維持優勢，今年能否守住市場第一的地位備受關注。