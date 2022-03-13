美光：半導體晶片短缺將延續至2023年

繼 2 月下旬釋出半導體晶片供應短缺情況改善程度，落後原先預期後，記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 執行長梅羅塔 (Sanjay Mehrotra) 近期再對外表示，部分半導體晶片短缺持續改善中，但有些領域供給吃緊預計將延續至 2023 年；在半導體長短料情況中，記憶體屬於相對「長料」，其他晶片供應不足，也將影響客戶對記憶體的拉貨意願。

美光為記憶體指標大廠，隨著梅羅塔預期部分領域半導體晶片短缺情況將延續至 2023 年，除美光本身外，對國內包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等記憶體廠而言，勢必也將帶來一定的壓力。

美國總統拜登日前與惠普、美光與三星等企業高層會面，討論供應鏈短缺與製造業問題。梅羅塔接受福斯新聞訪問時強調，美光將持續進行必要的投資，以滿足客戶需求成長。

梅羅塔並認為，目前各產業中又以汽車產業最受晶片短缺衝擊，隨著汽車走向自動化，就像裝上輪子的資料中心，對記憶體與儲存需求越來越高，尤其疫情促使終端產品應用增加，從智慧型手機、PC 到資料中心，對記憶體需求都持續成長。

梅羅塔 2 月受訪時就表示，半導體供給短缺情況某些領域正在改善，但仍有不少領域還沒有進展，其中手機與電腦出貨仍因晶片短缺而受阻。