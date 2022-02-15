烏俄戰事一觸即發 半導體關鍵氣體供應鏈恐中斷 美光獲調升評價

美光股價近日走揚，因為華爾街正面臨供應鏈新浮現的衝擊，包括烏克蘭生產的關鍵氣體的運輸可能中斷，這些問題推升了快閃記憶晶片的價格。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 周一 (14 日) 調升美光科技 (MU-US) 股票評級，自「中立」調升至「優於大盤」，目標價自 100 美元上調至 120 美元。

Western Digital (WDC-US) 與其快閃記憶晶片合資夥伴 Kioxia 上周宣布，由於製造過程中某些材料受到汙染，日本兩家工廠的生產已中斷。分析師估計，該問題恐令全球快閃記憶晶片第一季供應量減少多達 10%。

該消息提振了華爾街對近期快閃記憶晶片的價格，美光股價也隨之走揚，因為快閃記憶晶片約占美光單季營收 1/4。

Bryson 研究報告指出，除了 WDC 和 Kioxia 的消息帶來短期提振以外，看漲美光也是反映對記憶晶片市場整體前景的樂觀情緒上升。

Bryson 預期，日本工廠的問題應該產量損失有限，但問題仍可能存在，從而推動記憶晶片「更劇烈的價格變動」。他將美光 2022 年 8 月止的全財年 EPS 估值自先前的 8.92 美元上修至 9.19 美元。針對 2023 財年，他目前估計 EPS 自先前的 11.88 美元上升至 12.87 美元。

華爾街對美光今年的共識預期為 EPS 8.97 美元，明年則為 11.64 美元。

與此同時，整個晶片產業，尤其是記憶晶片生產商尤其擔憂此問題：烏克蘭生產的晶片製造關鍵氣體供應恐中斷。路透社上周五報導，美國白宮要求晶片產業多元化其供應鏈，以防止遭俄國牽制。

花旗分析師 Peter Lee 周一報告指出，烏克蘭的軍事行動可能會中斷氖、氪和氙的供應，氖用於製造晶片的雷射製程。目前記憶晶片生產商對這些關鍵氣體的庫存量約 6 至 8 周，高於正常 4 周的水準 。「然而，這些氣體的供應量高度仰賴烏克蘭，該地區軍事行動導致生產中斷，都可能嚴重衝擊半導體的生產。」

富國銀行分析師 Aaron Rakers 也衡量了俄國入侵烏克蘭可能引發的供應問題。他指出，美國半導體級氖有 90% 來自烏克蘭，以及美國鈀供應 35% 來自烏克蘭，他尤其擔憂氖，因為 2014 年俄國入侵克里米亞時，氖價格暴漲約 600%。

Rakers 認為入侵可能會造成更大的破壞，並可能推高半導體晶圓價格，並加劇晶片短缺。

美光周一上漲 0.11%，收 89.86 美元。