記憶體市況多空交雜 美光展望牽動產業前景

記憶體大廠美光 (MU-US) 將於美國時間周二 (29 日) 盤後公布財報，由於近期記憶體市況多空交雜，美光對後市需求與產業展望，將牽動市場對記憶體產業的前景看法。

記憶體大廠威騰電子 (WDC-US) 與鎧俠 2 月發生 NAND Flash 原料汙染事件，帶動 NAND Flash 價格現貨價揚升，當時市場也看好，記憶體市況可望提前反彈。

不過，近來記憶體產業雜音頻傳，市場憂心 PC 與手機需求放緩，恐削弱 DRAM 需求，加上中國封城再起，及俄烏戰爭等大環境因素，對產業供應鏈情況帶來隱憂。

美系外資近期也出具報告，看空記憶體產業，外資認為，PC 出貨前景轉疲，恐影響第二季 PC DRAM、SSD、NOR Flash 需求，預期 NAND 第二季價格僅會季增 5%，利基型 DRAM 將季減 0-5%，而 NOR Flash 價格將與首季持平。

不過，記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW)、晶豪科 (3006-TW)，同聲認為近期市況穩定，並未看到需求放緩跡象。

鈺創已在討論第三季訂單，對記憶體產業市況審慎樂觀看待。晶豪科也說，在長短料情況緩解下，3 月起客戶拉貨已明顯回溫，看好第二季利基型 DRAM 與 NOR Flash 價格可望向上，預期第二季、第三季產業將回到較健康的市況。