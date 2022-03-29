〈美股早盤〉俄烏談判露曙光 國際油價續跌 四大指數齊揚

俄烏兩國第五輪談判結束，儘管尚未公布結果，但雙方對此次談判表示樂觀，市場情緒改善，國際油價續跌，美股周二（29 日）開高走高。截稿前，道瓊工業指數上漲 344.23 點或 0.98%，那斯達克綜合指數上漲 1.21%，標普 500 指數漲 0.81%，費城半導體指數漲 1.65%

俄烏兩國在土耳其的第五輪談判落幕，據外媒報導，烏克蘭方面表示，如果安全保障體系發揮作用，烏克蘭將同意中立地位，且中立地位將包括不擁有外國軍事基地。烏方提出的新安全保障體系包括，由以色列、波蘭、加拿大和土耳其成為烏克蘭的安全保障國。

此外，烏克蘭還表示需全境完全和平，與俄國達成的任何最終協議才能生效。

俄國則表示將研究烏克蘭的提議，並向總統普丁彙報。俄國防部副部長表示，有鑑於本次談判取得的進展，將大幅減少基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）周圍的軍事行動。土耳其外交部長稱，烏克蘭和俄國在本次談判中取得重大進展，並稱這場戰爭必須結束。

國際油價方面，由於俄烏談判傳出正面消息，原油價格直線跳水，儘管此前有消息稱石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）準備維持小幅增產的計畫。

OPEC + 將於本週晚些時候舉行會議，決定 5 月產量政策，但外界預計 OPEC 仍將堅持每月把日產量提高 40 萬桶。截稿前，西德州原油期貨與布蘭特原油期貨雙雙跌逾 6%。

美股得益於市場風險情緒改善，主要指數紛紛走高，但稍晚兩位聯準會（Fed）官員紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）與費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）的談話也是投資人關心焦點。

此外，美國也將公布多項經濟數據，包括 1 月 FHFA 房價指數、3 月諮商會消費者信心指數，以及 2 月 JOLTs 職位空缺數等。

投資人風險胃納上升，繼續購買風險資產，放棄安全的避險資產，截稿前黃金期貨下跌 2.32% 報 1,894.70 美元，跌破 1,900 美元。匯市方面，風險情緒改善打壓美元，美元指數持續走低失守 99 關卡。

截至台北時間周二（29 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤上漲 4.23%，至每股 239.79 美元

聯邦快遞周二宣布高層人事異動，創辦人 Frederick Smith 在替公司服務逾 50 年後，即將卸下執行長一職，轉由營運長 Raj Subramanian 接任。職務交接定在 6 月 1 日，Smith 將成為執行董事長，並專注董事會管理、永續發展、創新與公共政策。

Quantumscape(QS-US) 早盤上漲 2%，至每股 18.85 美元

根據美國媒體 Electrek 援引德國新聞媒體 Manager Magazin 報導，保時捷正在與美國電池新創公司 QuantumScape 合作，開發一款搭載固態電池的電動版 911 車型。目前，保時捷正在積極拓展其電動化轉型，純電版的 Macan 也計劃在不久後推出。

Uber(UBER-US) 早盤上漲 4.95%，至每股 36.49 美元

紐約時報（NYT）援引知情人士消息報導，Uber 正接近與舊金山的一家租車公司達成協議，將後者旗下車輛納入 Uber 的叫車平台。Uber 最近也在紐約市達成一項類似協議，把該市所有計程車列入其叫車 App。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月標普 20 大城未季調房價指數年率報 19.1%，預期 18.55%，前值 18.56%

美國 1 月標普 20 大城未季調房價指數月率報 1.4%，前值 1.08%

美國 1 月 FHFA 房價指數月率報 1.6%，預期 1.2%，前值 1.2%

美國 1 月 FHFA 房價指數年率報 18.2%，前值 17.6%

美國 2 月 JOLTs 職位空缺數預期 1,100 萬，前值 1,126.3 萬

美國 3 月諮商會消費者信心指數預期 107，前值 110.5

華爾街分析：

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 表示，在俄烏兩國停火談判取得進展消息傳開後，投資人風險情緒紛紛改善。

摩根大通私人銀行全球市場策略師 Julia Wang 表示，考慮俄烏戰爭、通膨與央行升息增加的風險是有意義的，但更多的是從經濟成長放緩的角度，而非從今年經濟率退的角度。

Julia Wang 也說，對亞洲而言，未來幾個月將出現兩個有利因素，一是 Fed 升息預期已接近被市場消化，二是中國決策者已承諾支持市場和經濟增長。