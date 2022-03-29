〈能源盤後〉上海封城 恐挫傷需求 俄烏談判有進展 供應風險下降 原油大跌7%

原油期貨價格周一 (28 日) 大跌約 7%，收在一周多來最低水準，係因中國新冠疫情惡化，恐挫傷能源需求，且俄烏和平談判可望有所進展，有助於緩解對能源供應風險的擔憂情緒。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格大跌 7.94 美元或約 7%，收每桶 105.96 美元，上周上漲 10.5%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 8.17 美元或 6.8%，收每桶 112.48 美元，上周上漲近 12%。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均收在 3 月 18 日以來最低價位。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 7.2%，收近每加侖 3.219 美元，上周上漲 7.1%。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 8.1%，收每加侖 3.783 美元，上周漲逾 14%。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1%，收每百萬 Btu 5.508 美元，該期貨周二收盤屆期。

市場推動力

中國最大城市、金融重鎮上海周一 (28 日) 兩階段封城，為新冠肺炎自 2020 年武漢爆發以來，最廣泛的佈署。

SPI 資產管理公司管理者 Stephen Innes 表示：「全球市場似乎對中國新冠病毒清零政策的有效性感到有些緊張，也擔心可能發生更多需求和供應鏈中斷，因為我們可能所見的只是冰山一角。」

交易者也對俄烏戰爭導致的緊張局勢保持警惕，他們關注俄烏和平談判的進展，探詢是否有緩解全球能源供應的可能性。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「石油市場正因和平停戰的言論而遭拋售，但事實上是，無論是否實現和平，歐洲仍相當仰賴俄羅斯的石油和天然氣。」

一些歐盟國家因嚴重仰賴俄羅斯的能源供應，因此拒絕加入英美禁運俄羅斯石油的行動。

另外，周一報導，伊朗支持的葉門反叛軍上周六提出停戰協議。此前沙烏地阿拉伯與其盟國攻擊了該國的目標，回應上周五葉門胡塞叛軍襲擊吉達油庫的行動。

市場也在等待周四 OPEC + 會議消息。市場似乎大多認同 OPEC + 將維持現行逐步增產的計畫。

OPEC + 去年 7 月會議表示，自今年 5 月 1 日起，OPEC + 的生產基準量將自 4385.3 萬桶 / 日攀升至 4548.5 萬桶 / 日。據周一報導，鑑於產量基線變化，目前市場預期 OPEC+ 5 月增產 43.2 萬桶 / 日。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，伊拉克和俄羅斯甚至連之前的產量配額恐怕都無法達到，因此基線調整後的實際增產將不到 2 萬桶 / 日，與俄羅斯和哈薩克斯坦石油桶的損失相比，這是「杯水車薪」。

據新聞報導，近期暴風雨令哈薩克斯坦關鍵的出口港石油輸送中斷。