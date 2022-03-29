〈商品報價〉俄烏談判露曙光 黃小玉價格全面收黑

俄烏新一輪談判登場，傳俄方有意做出讓步，使原油等大宗商品普遍走跌，芝加哥三大農產品期貨周一 (28 日) 全面收黑。

近月芝加哥黃豆 (SCON) 下跌 2.7%，收報每英斗 16.6425 美元；追蹤黃豆指數的 Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下挫 2.29% 至 27.35 美元。

近月芝加哥玉米 (CCON) 收跌 0.7%，報每英斗 7.485 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.71% 至 26.69 美元。

近月芝加哥小麥 (WCON) 同步收低 4.1%，報每英斗 10.57 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 揚升 3.3%，報 10.26 美元。

《金融時報》引述消息人士報導，俄方有意做出三大讓步，包括取消「去納粹化」、「去軍事化」以及保護烏國境內俄語等三大和談條件。烏俄駁火交戰超過一個月，兩國代表周二 (29 日) 將於土耳其伊斯坦堡進行面對面談判，預計至周三結束。

此外，市場也關注周四 (31 日) 美國農業部公布的種植意向調查。根據 Farm Futures 的調查，因施肥成本攀升，美國今年玉米種植面積年減 300 萬英畝至 9038 萬英畝；黃豆種植面積則可望年增 500 萬英畝至 9220 萬英畝。