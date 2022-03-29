〈美股盤後〉停火談判傳俄意外讓步 特斯拉狂噴逾8% 美股甩尾翻紅

上海「封控」措施、蘋果傳下季大砍 iPhone SE 產量，加上拜登政府有意增稅，引發華爾街對經濟增長的擔憂，美股週一 (28 日) 早盤開低，但隨著烏俄停火談判似乎有所進展，四大指數拉尾盤翻紅，特斯拉噴漲逾 8%。

政經消息方面，烏俄戰火持續，烏軍似週一從俄軍手中奪回邊界城鎮伊爾平 (Irpin)，似乎逐漸逆轉戰局。烏俄代表週二將於土耳其伊斯坦堡進行面對面談判，烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，烏國準備好宣布中立，放棄加入北約換取基輔安全。

《金融時報》週一盤中報導，俄羅斯傳不再要求烏國在停火談判中「去納粹化」，並且允許烏國加入歐盟，換取其承諾永不加入北約，此消息激勵美股甩尾翻紅。

美國總統拜登週一公布 2023 財年 5.8 兆美元的年度預算，計劃對超級富豪或企業增稅，強調削減美國財政赤字，提高企業庫藏股限制，為國防部和司法部門提高數十億美元的新支出，不過美國國會歷來不會照單全收總統的預算案，後續進展仍有待觀察。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.81 例，死亡數突破 612 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 112 億劑疫苗。

週一 (28) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源、材料和金融 3 大板塊收黑，非必需消費品、房地產和科技板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.50%；Meta (原臉書) (FB-US) 漲 0.80%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.56%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31%。

道瓊成分股互見漲跌。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.01%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.78%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.16%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.75%；陶氏化學 (DOW-US) 跌 0.91%。

費半成分股逾半收紅。AMD (AMD-US) 漲 0.48%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.90%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.62%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.44%；美光 (MU-US) 上漲 2.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.30%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.37%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.08%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.16%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 噴漲 8.03% 至每股 1,091.84 美元。特斯拉週一盤前推文公告，公司將於年度股東大會上要求股東表決拆股計畫，若投票通過，將是特斯拉 2020 年 8 月股票 1 拆 5 以來最新的股票分割計畫。

特斯拉週一噴漲 8.03%，帶動非必需消費性板塊大漲。(圖片：AFP)

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，在市場對特斯拉和電動車題材的興趣持續升溫之際，股票分割是一個明智之舉。不過，New Constructs 執行長 David Trainer 表示，這可能會進一步助長特斯拉過去 2 年一直在醞釀的股票泡沫。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.50% 至每股 175.60 美元。不過日經新聞報導，蘋果推出新一代 iPhone SE 的時間不到三週，現在卻已通知多家供應商下季生產訂單減少約 200 萬至 300 萬台，理由是需求不如預期。

微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31% 至每股 310.70 美元。微軟正面臨歐洲競爭對手對其雲端服務提起反壟斷訴訟，歐盟執委會副主席維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 指出，雖然亞馬遜、微軟和 Google 主導著雲計算市場，但歐洲的「Gaia-X」計畫降低美科技巨頭的依賴，目前不存在破壞公平競爭的擔憂。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 噴漲 44.95% 至每股 29.33 美元。AMC 3 月 15 日意外宣布向礦業公司 Hycroft Mining Holding(HYMC-US) 投資 5600 萬美元後，AMC 執行長 Adam Aron 預告將有更多變革性的併購交易即將到來。

高階智慧音箱生產商 Sonos (SONO-US) 飆漲 14.13% 至每股 30.20 美元。Sonos 將於 3 月 30 日開盤前取代 Chart Industries (GTLS-US) 成爲標準普爾小型股 600 指數成份股。

經濟數據

美國 2 月批發庫存月率初值報 2.1%，前值 0.8%

美國 2 月零售庫存月率報 1.1%，預期 1.2%，前值 1.9%

華爾街分析

本週五將發布關鍵的 3 月非農就業報告，華爾街預期新增就業人數可能會降至 48.8 萬，遠低於之前的 67.8 萬。Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 稱，一份強勁的報告 (特別是低失業率)，將迫使聯準會在 5 月甚至 6 月升息 50 個基點。

安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示，消費者正面臨生活成本危機，聯準會升息以對抗通膨的舉措將可能使美國陷入衰退。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，地緣政治風險仍然相當高，過去 2 週美股反彈令人印象深刻，美國經濟仍處於良好狀態，但隨著聯準會升息，未來可能不會逢低買入。

美債殖利率曲線趨於平坦，Pimco 投資組合經理 Geraldine Sundstrom 說，經濟衰退的可能性正在增加，可悲的是，央行所做的只能在需求破壞的情況下發揮作用，因為戰爭帶來供應衝擊，無法通過升息來應對。

22VResearch 創始人 Dennis DeBusschere 認為，升息預期持續走高，導致經濟增長放緩，當這種情況發生時，成長股將受益。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主