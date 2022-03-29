美股重點新聞摘要2022年03月29日

今日操盤前瞻

日本央行 3 月會議紀要

美國 1 月 FHFA 房價指數

美股財報：美光 (盤後)

蘋果股價連十日上漲 打破逾 10 年紀錄

蘋果在奧斯卡締造串流影音界歷史後，周一 (28 日) 連續第 10 個交易日上漲，打破 10 多年來紀錄，未受媒體報導 iPhone SE 減產的傳聞影響。閱讀全文...

中國太陽能廠利用東南亞「洗產地」？美商務部啟動調查

總部位於加州聖何西的太陽能電池板製造商 Auxin Solar 指控中國太陽能廠利用東南亞「洗產地」規避關稅，美國商務部週一 (28 日) 宣布將調查中國太陽能電池板製造商是否存在逃避關稅行為。閱讀全文...

升息押注推動 美元指數再破 99 日圓單日貶幅兩年最大

升息押注推動美債殖利率攀高，美元兌一籃子主要貨幣周一 (28 日) 再度突破 99 關卡，升至兩周高點，在日本央行 (BOJ) 出手，祭無限量購債壓低殖利率後，日圓兌美元延續疲軟走勢，單日貶幅一度創兩年最大。閱讀全文...

5 年期與 30 年期美債殖利率 16 年來首度倒掛 加深衰退擔憂

美國 5 年期和 30 年期國債殖利率周一 (28 日) 出現 2006 年以來首次倒掛，引發可能出現經濟衰退的擔憂。閱讀全文...

比特幣突破 4.7 萬美元曝喜訊 分析師料短期內再攀高

儘管投資人持續關注俄烏戰事進展與美國聯準會（Fed）動態，但隨比特幣陸續出現一系列利多消息後，周一（28 日）價格大漲。各機構紛紛釋出對比特幣積極態度，有分析師認為短期內價格會繼續走高。閱讀全文...