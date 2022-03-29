〈美股熱門股〉看好Roku股價漲勢有望再起 德銀分析師重申買入評等

串流影音設備廠 Roku 的股價已從去年 7 月的市值高點跌近四分之三，儘管高成長的科技股在聯準會（Fed）升息的背景下普遍失寵，但德銀分析師卻看好 Roku，認為其股價有望反彈。

德銀分析師 Jeffrey Rand 周一（28 日）在報告中重申 Roku 股票「買入」（Buy）評等，並將目標價訂為每股 210 美元，較近期溢價約 69%，並指出儘管按照 Roku 對 2022 會計年度的營收預測計算，其企業價值 / 銷售（EV/Sales）為 4 倍，但該股仍處在壓力之下。

Rand 表示，很難確定宏觀波動何時會緩解，但的確看到一個機會，如果 Roku 下半年收如成長加速、國際擴張計畫出現更清晰的路線圖，以及其內部應用程式 The Roku Channel（TRC）繼續獲得動力，則該公司的 EV/Sales 倍數將從目前的水準再往上提高。

Rand 補充說道，Roku 的 TRC 有助吸引廣告資金，而且投資人都低估其吸引力與營收貢獻能力，同時也指出對原創內容成本不斷成長的擔憂也被過度誇大。

他認為 Roku 不太可能在一些原創節目上投資數億美元，因為 Roku 已在吸引觀眾方面取得成功，並將透過投資低成本原創內容的策略，以合理價格得的作品，並透過營收分成協議或直接授權內容與供應商合作，預估 TRC 的毛利率將保持在 50% 以上。

最後 Rand 認為，Roku 近期獲利展望降低與科技股整體回落是影響 Roku 股價的原因，但目前來看一切仍為時過早，並稱無論在美國或海外市場都有龐大的成長契機，而在這個成長契機中投資相當重要，特別是國際市場。

然而，Roku 的努力並未獲得華爾街分析師的青睞，該股獲得 21 個分析師給予「買入」或同級評等，約占 FactSet 逾七成的分析師，不過平均目標價降至每股 183.71 美元，遠低於一年前的每股 481.50 美元。

截稿前，Roku(ROKU-US) 股價上漲 2.61%，每股暫報 126.98 美元。