〈俄烏衝突〉俄羅斯考慮接受中國、土耳其等「友好國家」用比特幣買油氣

面對來自歐美國家的一系列制裁，俄羅斯國家杜馬 (國會下議院) 能源委員會主席表示，考慮接受中國、土耳其等友好國家，以比特幣作為購買石油和天然氣等天然資源的結算方式。

杜馬能源委員會主席 Pavel Zavalny 周四 (24 日) 表示，俄羅斯願意接受不同的貨幣，這取決於買方偏好的支付方式，同時也取決於進口國與俄羅斯的外交關係。

Zavalny 稱，當涉及中國或土耳其等「友好國家」時，俄羅斯願意在支付上更加靈活，除了比特幣外，也考慮讓友好國家使用盧布或自家貨幣支付。

他說：「長期以來，我們不斷向中國提議使用盧布或人民幣，在土耳其，可以是盧布或里拉，我們可以有很多貨幣選項，這是一種標準做法，如果他們想要比特幣，我們也可以使用比特幣交易。」

Zavalny 這番話引發比特幣價格短線急拉，截稿前，比特幣報 43,998 美元，24 小時內大漲 2.35%。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周三 (23 日) 要求美國、歐洲等「不友好國家」使用盧布來購買俄羅斯天然氣，消息加劇能源供應緊縮的擔憂情緒，導致歐洲天然氣價格飆升。

Zavalny 對普丁的計畫表示贊同，他說：「如果他們想要購買，就讓他們使用硬通貨來支付，對我們來說這代表黃金，或是對我們方便的方式支付，即我國貨幣。」

不過，考慮到比特幣流動性相對不足，目前還不清楚比特幣是否足以支撐規模龐大的國際貿易活動。