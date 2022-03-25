〈美股盤後〉烏俄談判露曙光 Nvidia狂飆近10% 費半猛漲逾5%

烏俄談判露曙光，加上週四 (24 日) 公布的美國上週初領失業金人數創 53 年新低，提振美國經濟復甦的樂觀情緒，債市拋售潮持續，Nvidia 與英特爾領軍大漲之下，晶片股漲勢勢不可擋，那指收紅 1.93%，費半猛漲逾 5%，標普揚升 1.43%，重回 200 日均線上方。

政經消息，烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克 (Andriy Yermak) 週四表示，與俄羅斯停火談判取得進展，他對透過外交突破、結束戰爭的可能性抱持謹慎樂觀的態度。烏俄談判仍在進行中，但兩國元首會面是必要的，因為這是解決真正棘手問題的唯一途徑。

北約、七國集團 (G7) 和歐盟領袖週四接力召開峰會，討論俄烏戰爭問題，北約組織於峰會後發表三大決定，首先是持續軍援烏克蘭、二是強化東歐軍力，三是增加北約國防支出。

美國和英國週四擴大對俄羅斯的制裁黑名單，俄國央行黃金儲備也將列入美方制裁標的，美國總統拜登表示，俄羅斯應當排除於 20 國集團 (G20) 之外。

市場持續關注聯準會官員談話。繼多位聯準會主席鮑爾和多位官員相繼支持不排除一次升息 2 碼後，芝加哥聯準銀行總裁埃文斯 (Charles Evans) 週四表態其對升息 2 碼抱持開放態度。同日，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 提到，通膨引爆美國房市，市場陷入瘋狂，他將密切地關注房地產，以判斷貨幣政策的合適立場。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.76 億例，死亡數突破 610 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。

週四 (24 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全面攀高，資訊科技、材料和通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.27%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 2.86%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 2.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.54%。

道瓊成份股幾乎全部收紅。聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.03%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 1.75%；波音 (BA-US) 上漲 1.62%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.54%；Nike (NKE-US) 下跌 0.69%。

費半成分股高歌猛進。Nvidia (NVDA-US) 暴漲 9.82%；英特爾 (INTC-US) 上漲 6.94%；美光 (MU-US) 上漲 3.38%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.46%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.66%；AMD (AMD-US) 上漲 5.80%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.44%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.30%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.71%。

企業新聞

Nvidia (NVDA-US) 飛漲 9.82% 至每股 281.50 美元。英特爾 (INTC-US) 上漲 6.94% 至每股 51.62 美元。Nvidia 近日宣布考慮和英特爾談晶圓代工合作，知名半導體分析師陸行之點評，Nvidia 執行長黄仁勳口頭上是說要分散晶圓代工風險，但實際上是意圖聯手英特爾，抑制台積電先進製程漲價。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.27% 至每股 174.07 美元，連續第 8 個交易日走高。市場傳出蘋果正考慮推出硬體訂閱服務，讓用戶能透過每月付費的訂閱方式使用 iPhone 與其他設備，類似目前用戶訂閱 iCloud 的方式，據悉該項服務最快會在年底推出。

蘋果傳出正考慮推出硬體訂閱服務 (圖片：AFP)

由於全球鋼鐵短缺利多鋼鐵類股，美國大型鋼鐵廠 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 週四噴漲 12.04% 至每股 32.67 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.48% 至每股 1,013.92 美元，重新站上 1000 美元大關。汽車租賃巨頭 Hertz 宣布將特斯拉 Model Y 加入其租賃車隊。

羅技 (Logitech) (LOGI-US) 大漲 7.60% 至每股 77.32 美元。美國銀行分析師指出，羅技今年跌幅約 13%，股價實在是太便宜且不容忽視，將其股票評級設為「買入」。

經濟數據

美國當週 (截至 3/19) 初領失業金人數報 18.7 萬，預期 21 萬，前值 21.4 萬

美國當週 (截至 3/12) 續領失業金人數報 135 萬，預期 140.3 萬，前值 141.9 萬

美國 2 月耐久財訂單月增率初值報 - 2.2%，預期 - 0.6%，前值 1.6%

美國第四季貿易收支報 - 2,179 億美元，預期 - 2,180 億美元，前值 - 2,148 億美元

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值報 58.5，預期 56.6，前值 57.3

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值報 58.9，預期 56，前值 56.5

美國 3 月綜合 PMI 初值報 58.5，預期 54.7，前值 55.9

華爾街分析

美國初領失業金人數降至 1969 年以來最低，投行 Jefferies 分析指出，勞動力市場非常強勁，這一數據正是讓聯準會相信他們可以更快地升息以對抗通膨的證據。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 指出：「市場一直都知道聯準會將升息，主要的問題或擔憂是如何影響經濟增長，鮑爾持續相信美國經濟足夠強大，可以承受更高的利率，但烏俄戰爭無疑推高原物料價格，這很大程度上將影響消費者支出，料將仍是一個大問題。」

BDSwiss Holding 投資研究主管 Marshall Gittler 警告：「如果西方國家確實加大了對俄羅斯的制裁壓力，俄羅斯可能會針鋒相對地回應，好比完全切斷石油或穀物的出口，這將進一步抑制歐洲經濟並推高原物料價格。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)