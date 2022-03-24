〈俄烏衝突〉美歐傳正接近達成新版「馬歇爾計畫」

美國國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週三 (23 日) 表示，美國和歐盟正接近達成一項旨在減少歐洲對俄羅斯能源依賴的協議，最快將於週五正式宣布。

美國總統拜登週三起出訪歐洲，將與歐洲盟國聯手進一步孤立俄羅斯，外傳美歐正接近達成新版「馬歇爾計畫」協議，確保向歐洲供應美國天然氣和氫氣，以減少歐洲對俄羅斯能源依賴。

蘇利文表示：「拜登總統和歐洲盟國的主要優先考慮是如何減少和完全停止歐洲對俄羅斯天然氣的依賴？美歐雙方的具體實施路線圖以及將採取哪些行動？這在過去幾天和幾週裡一直是熱切討論的主題。」

他提到美方重點將放在歐洲天然氣供應多樣化上，尋找提高液化天然氣供應的方法，增加對歐洲的液化天然氣的供應。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 推文表示，他將與拜登討論如何在未來幾個月優先考慮液化天然氣的交付，目標是承諾在未來 2 個冬季提供額外的供應。然而，據悉美方不太可能向歐盟保證供應特定數量的天然氣，具體細節仍有待美歐進行討論。

俄羅斯佔歐洲天然氣進口 40%、原油進口 24%，是歐洲主要能源供應國，歐盟國家目前正考慮跟進美國，也對俄羅斯石油採取禁運制裁。

據報導，拜登出訪歐洲前曾與財政部長葉倫、蘇利文和白宮國家經濟委員會主任迪斯 (Brian Deese) 會見埃克森美、馬拉松石油公司、摩根大通等企業領袖。

摩根大通 CEO 戴蒙 (James Dimon) 於會中建議，在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下，美歐需要做更多工作來實現能源獨立，敦促美國政府制定新版「馬歇爾計畫」，大力提高諸如天然氣等美國本土能源生產，以及投資氫能等新能源技術。

馬歇爾計畫是二戰後美國對戰爭破壞後的西歐各國進行經濟援助、協助重建的計畫。

他們還討論如何準備提高美國石油和天然氣產量，因為若歐盟最終決定與美國一同禁止進口俄羅斯原油，美方將可能協助彌補能源缺口。