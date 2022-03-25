果粉想換機不用大失血 傳蘋果將推硬體訂閱服務

據外媒周四（24 日）援引知情人士消息報導，蘋果正在開發一項硬體訂閱服務，讓用戶能透過每月付費訂閱方式使用 iPhone 與其他設備，類似目前用戶訂閱 iCloud 方式，據傳該項服務最快會在年底推出，蘋果對此拒絕置評。

消息傳開後，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.3%，每股暫報 172.42 美元。

蘋果硬體訂閱計畫與分期付款購機不同之處在於，每月費用並非以設備價格分成 12 個月或 24 個月計算，而是取決用戶每月選擇訂閱的設備而定。

根據知情人士表示，蘋果已在這項硬體訂閱計畫投入數個月的開發時間，目前仍在開發中，最近因加快推出「先買後付」（BNPL）服務而遭擱置，但該計畫仍有可能在今年底前推出，也可能延到明年，甚至最後被取消，一切都尚未定案。

據報導，蘋果公司內部已經就將硬體訂閱計畫與 Apple One 多合一套裝訂閱服務及 AppleCare 專案的技術支援進行初步討論。

新的硬體訂閱計畫可能讓透過消費者設備上的蘋果帳戶、App Store 和蘋果官網進行管理，此外，在蘋果的線上商店或實體零售店結帳時，也可能會新增訂閱服務。

對蘋果來說，採用類似汽車租賃的硬體訂閱服務是一項重大的策略轉變，因為該公司通常是以全額成本、分期付款或購機補貼銷售設備。不過該計畫預料能讓蘋果收入增加，也能讓消費者更能接受花錢購買新設備。

外界認為，此舉將是蘋果迄今最大的自動循環銷售舉措，除數位訂閱服務外，進一步延伸至硬體設備訂閱。

分析師認為，蘋果的硬體設備銷售是「熱門業務」，在推出硬體訂閱計畫後，預料收入將會增加，同時推升股價高漲，蘋果的估值將更上一層樓。