〈俄烏衝突〉和談重要中間人？傳澤倫斯基要求美國暫緩制裁切爾西俄籍老闆

美英歐針對俄羅斯入侵烏克蘭實施一連串制裁，許多俄國寡頭大亨資產遭凍結，但華爾街日報 (WSJ) 報導，美國本月稍早擬定制裁名單時，在烏克蘭總統建議下，暫緩把俄國傳奇富商、英超切爾西俱樂部的老闆阿布拉莫維奇 (Roman Abramovich) 納入制裁，理由是他可能扮演促成俄烏和談的重要中間人角色。

根據報導，美國總統拜登在擬定措施時曾徵詢烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 的意見，澤倫斯基建議暫時不要制裁阿布拉莫維奇。

多名英國和歐洲官員表示，不清楚澤倫斯基是否曾向自己國家的領袖做出類似請求，不少烏克蘭官員也對阿布拉莫維奇參與和談的深入程度抱持懷疑。

目前阿布拉莫維奇在英國、歐盟的資產都因為制裁措施遭凍結，但美國未對他祭出制裁。

俄烏戰爭爆發以來，阿布拉莫維奇是唯一公開表示試圖推動和平解決方案的俄羅斯寡頭大亨。

烏克蘭總統辦公室、美國財政部拒絕回應此報導。美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 表示，俄烏之間有很多管道可以對話，美國會盡力確保避免繼續衝突。

阿布拉莫維奇的發言人則重申，確實收到來自烏克蘭猶太組織在內的多方請求，持續盡一切努力恢復和平。

早年靠石油致富

現年 55 歲的阿布拉莫維奇也有以色列國籍。他早年與俄國前總統葉爾欽 (Boris Yeltsin) 親信 Boris Berezovsky 結盟，成立西伯利亞石油公司 (OAO Sibneft)，並在該公司私有化的過程中致富，之後還協助成立俄國鋁業 (Rusal)，20 多年來和克里姆林宮保持良好關係。

根據富比士雜誌估算，截至 3 月 23 日為止，阿布拉莫維奇的身價為 71 億美元，較不久前的至少 133 億美元縮水許多。他擁有全球第二大遊艇，以及鋼鐵製造商 Evraz、鎳礦公司 Norlisk Nickel、英超切爾西俱樂部等股權。

阿布拉莫維奇本月初遭到英國制裁之後，宣布將出售切爾西球隊，所得捐給烏克蘭受難者。

拜登預定周四出席北約緊急峰會，可能宣布制裁更多俄國寡頭富豪和政治人物。美歐據傳也接近達成新版「馬歇爾計畫」，由美國供應天然氣和氫氣給歐洲，以降低對俄國能源的依賴。