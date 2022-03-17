德銀：若殖利率曲線提早出現倒掛 三年內恐陷入衰退

德意志銀行 (Deutsche Bank) 警告，聯準會 (Fed) 啟動升息循環後，美國公債殖利率曲線可能存在提早倒掛的風險，從歷史經驗來看，大約一到三年內就會出現經濟衰退。

根據德銀對 1955 年以來 13 個升息周期的研究，從 Fed 首次升息到進入衰退，大約只需要三年的時間，啟動升息循環後最快出現衰退的紀錄，可以回溯到 1981 年 7 月。

德銀分析指出，時任 Fed 主席的伏克爾 (Paul Volcker) 從 1980 年 8 月開始升息，大約在 11 個月後出現經濟衰退。

不過，德銀主題分析研究主管 Jim Reid 表示，並非每個升息循環都會導致衰退，但所有出現殖利率曲線倒掛的升息周期，都會在一到三年內陷入衰退。

Reid 認為，Fed 從周三 (16 日) 開始升息的問題在於，殖利率曲線很有可能提早出現倒掛。

美國 10 年期和 2 年期公債利差已較去年 3 月的高峰大幅收斂 (圖：Zerohedge)

Fed 周三如預期宣布將基準利率調升一碼，睽違三年多首度升息後，美債殖利率短線急拉，10 年期美債殖利率一度升至兩年多高位，隨後回落。截稿前，10 年期美債殖利率報 2.131%，2 年期美債殖利率報 1.899%，長短債利差約 24 個基點。

自去年 3 月達約 159 個基點的高位後，2 年期和 10 年期美國公債殖利率利差已大幅收斂。

Reid 表示，在通膨高漲的情況下，除了殖利率曲線提早倒掛的風險很大之外，另一風險在於 Fed 無論如何都會繼續升息。總體來說，他認為今年美國經濟不太可能陷入衰退，但 2023 年底或 2024 年初有較高風險。

另一方面，高盛 (Goldman Sach) 首席經濟學家 Jan Hatzius 近期將美國今年國內生產毛額 (GDP) 增長預期，自先前的 2% 下修至 1.75%，並認為，美國在明年陷入經濟衰退的機率約 20%-35%。