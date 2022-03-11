高盛下調美國經濟成長預測 估明年衰退風險為20-35%

高盛分析師在最新報告中，下調了他們對今年美國經濟成長預測，認為自俄羅斯入侵烏克蘭以來，石油和其他商品的飆升將損害支出。

以 Jan Hatzius 為首的經濟學家，將美國 2022 年實際 GDP 增長預測，從 2.0% 下調至 1.75%。報告預測第 4 季實際 GDP 為成長 1.75%，而之前的預測為 2%。

高盛經濟學家在周四 (10 日) 的報告中說，油價和農產品價格上漲，對可支配收入帶來壓力。

報告稱：「自俄羅斯入侵烏克蘭以來，石油和大宗商品價格大幅上漲。我們的大宗商品策略師對原油和農產品的近期預測表明，實際可支配收入將因此下降 0.7% ，這將拖累 2022 年的支出。」

Hatzius 等人指出，美國經濟在明年陷入衰退的風險約 20%-35%，這也與與目前基於殖利率曲線斜率的模型所暗示的機率大致相符。

報告認為，如果關鍵金屬短缺限制生產，美國還會面臨額外的下行風險。

(圖表取自 zububrothers)

具體來看，高盛將其 GDP 增長預測下調為：