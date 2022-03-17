特斯拉與 SpaceX 執行長馬斯克週四 (16 日) 推文指出，他正在制定終極計劃 (Master Plan) 的第三部曲。

馬斯克透露正制定特斯拉「終極計劃第三部曲」 (圖片：AFP)

馬斯克 2006 年首次為特斯拉打造著名十年終極計劃 (Master Plan Part 1) 的首部曲，其中包含四大要點，首先是製造一款昂貴電動車、接著利用其中的資金開發便宜一些的中階轎車 (代號 Whitestar)、再利用這些車賺到的錢去造一輛經濟好入手的電動車 (代號 Bluestar)，最後是普及太陽能。

陸續實現這四大要點後，馬斯克在 2016 年發布終極計劃第二部曲 (Master Plan, Part Deux)，這也相應細分四大要點：第一是提供整合式的發電儲能系統、第二是推出電動卡車和巴士、第三是研發完全自駕系統、第四是經營叫車服務。

特斯拉終極計劃第二部曲勾勒出創建一個綜合無碳能源企業的願景 (圖片：TESLA)

特斯拉終極計劃第二部曲勾勒出創建一個綜合無碳能源企業的願景，提供涵蓋範圍更大的車輛、產品與服務。

馬斯克週四 (16 日) 推文透露，他正在制定終極計劃 (Master Plan) 的第三部曲，不過，他沒有透露進一步的細節。

特斯拉 2022 年的目標是仍提高產能，馬斯克在 2021 年第四季財報會上直言特斯拉有太多其他的事情要做，2022 年的規劃中並沒有「新產品」。

馬斯克年初表示，特斯拉今年和明年最重要的產品將不是新車，而是全自動駕駛軟體及預期能協助生產工作的人形機器人 (圖片：AFP)

馬斯克在財報會議上指出，特斯拉今年和明年最重要的產品是全自動駕駛軟體及預期能協助生產工作的人形機器人，這意味特斯拉今年不會製造價值 25,000 美元的電動汽車，Cybertruck、Semi 和 Roadster 車型亦被無限期推遲。

特斯拉 (TSLA-US) 週三股價收紅 4.8% 至每股 840.23 美元，今年迄今跌幅超過 29%。