Fed啟動升息循環釋利多 小摩領軍銀行股衝高

美國聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 正式宣布啟動升息循環，升息利多激勵下，摩根大通 (小摩) 單日漲幅創下一年以來最佳，以高昂氣勢帶領銀行股走高。

標普 500 指數 11 大板塊中，金融股是周三表現最好的板塊之一，上漲 3.7%，為兩周以來最高水平，KBW 銀行指數也漲 3.6%。

Raymond James 首席投資長 Larry Adam 說：「金融股現在是市場上最有吸引力的類股之一，升息是其中一項驅動因素，這將有助於提升銀行的獲利預期。」

華爾街大型銀行中，摩根大通 (JPM-US) 周三表現最佳，收漲近 4.5%，寫下 2021 年 1 月以來單日最佳表現，花旗 (C-US) 漲逾 3%，也是 1 月 6 日以來最佳，美國銀行 (BAC-US) 則漲 3.1%。

銀行股今年開局不利，KBW 銀行指數今年截至周二已下跌 5%，主要因大宗商品價格飆升將美國通膨推升至近 40 年高位，迫使大型銀行必須面對增長放緩的形勢，俄羅斯和烏克蘭爆發地緣政治危機，也為經濟帶來高度不確定性。

然而，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三決策會議後對美國經濟與勞動力市場的樂觀看法，加上他對央行控制通膨的信心，幫助緩解市場擔憂。

銀行業宣布調高貸款利率

Fed 升息不久後，花旗集團、摩根大通、美國銀行和富國銀行 (WFC-US) 也在周三宣布各自將基本貸款利率自 3.25% 調升至 3.50%，周四 (17 日) 起生效。

高利率環境通常有利於銀行，因為它們可以從貸款活動獲得更多利息，但同時也是一把雙面刃，因為更高的借貸成本可能傷害貸款需求，導致銀行收入下滑。

除了金融股以外，非必需消費品類股也是周三的最大贏家，收漲 3.4%，科技股也獲得提振，漲 3.3%，通訊服務類股漲 2.9%。