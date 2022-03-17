英特爾、美光CEO下周赴參院作證 美供應鏈弱點與產業競爭力成焦點

美國參議院商務委員會證實，英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US) 執行長將在 3 月 23 日前往參院作證，美國卡車製造商 Paccar(PCAR-US) 也將一同出席，針對美國半導體供應鏈的弱點，以及晶片產業與美國競爭力的關聯性提出說明。

英特爾今年 1 月宣布將斥資 200 億美元，在美國俄亥俄州建立全球最大的晶圓代工廠，最終投資金額可望達 1000 億美元。

美光也在去年 10 月表示，未來十年將投入 1500 億美元於全球記憶體晶片生產與研發作業，並稱國會的資金補貼將為新一波產業投資敞開大門。

美國參議院商務委員會主席 Maria Cantwell 周三 (16 日) 宣布聽證會消息，證實路透稍早報導。

Cantwell 曾經表達採取行動的緊迫性，表示晶片短缺導致 2021 年全球汽車業損失收入達 2100 億美元，影響汽車產量高達 770 萬輛。

她說：「相較美國，在亞洲設立晶圓代工廠的成本便宜至少三到五成，這主要和政府投資有關，美國不能再這樣等下去。」

為促進美國在科技研發領域的競爭力，眾議院今年 1 月底公布一項競爭法案，內容涵蓋 520 億美元的晶片法案 (CHIPS Act)，美國總統拜登 (Joe Biden) 上周也和三星電子 (Samsung Electronics)、美光等晶片商高層會面，希望敦促國會通過 520 億美元的晶片補貼法案，以緩解供應吃緊的壓力。