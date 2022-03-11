ECB利率不動但意外加速QE退場 義大利等歐債重挫

歐洲央行 (ECB) 周四 (10 日) 決議基準利率按兵不動，但將提前在夏季結束資產收購計畫，令市場意外，代表 ECB 仍為今年稍晚升息鋪路，現階段對通膨的擔憂甚過俄烏戰事帶來的經濟衝擊。決策導致歐股和歐洲高風險國家的債券挫跌，歐元走軟。

ECB 官員宣布，規模 1.85 兆歐元的緊急疫情資產購買計畫 (PEPP) 將在 3 月底結束，和先前說法相同，不過舊版且較嚴格的資產收購計畫 (APP)，收購金額將小於原先規劃。

ECB 如今預期，APP 購買金額從 4 月開始將為 400 億歐元、5 月 300 億歐元、6 月 200 億歐元。原本的規劃是第 2 季購買 400 億歐元、第 3 季 300 億歐元、第 4 季 200 億歐元。

不過 ECB 也補充說，第 3 季的債券購買將視經濟數據而定，如果通膨展望有變化，隨時予以調整。根據路透調查，將近三分之二受訪者預期 APP 將在 9 月底前結束。

ECB 最新購債時間表讓許多投資人吃驚，他們原本預期 ECB 會盡可能保持政策彈性，直到俄烏局勢更明朗。

早在俄國入侵烏克蘭之前，歐元區物價便已大幅上漲，2 月通膨率達 5.8%，3 月通膨率可能升得更高，加重 ECB 平抑通膨的壓力。

ECB 官員形容，俄烏戰事讓歐洲走到「分水嶺」時刻，將拖垮貿易和信心，嚴重打擊經濟成長，短期內通膨會遠高於預期，但將隨時間推進，中期將回穩到 2% 附近。

決策出爐後，高風險國家債券價格應聲重挫，殖利率反向竄升，義大利 10 年期公債殖利率上揚 24 個基點至 1.915%。西班牙、希臘 10 年期債券也下挫。

義大利和德國同天期公債的殖利率差擴大到 18 個基點，為 2020 年 4 月來最大差距。

歐元兌美元下滑 0.83% 至 1.0985 美元，回吐升息決策剛出爐前的漲幅，反映投資人注意力轉向貨幣緊縮對歐洲經濟的影響。歐元周三曾躍升 1.6%，為近六年來最佳行情。

投資人把加速量化寬鬆 (QE) 退場看作是升息不遠的訊號，貨幣市場如今押注 ECB 將在 10 月升息 25 個基點 (1 碼)，周四會議前預估的時間點是 12 月，並押注 2023 年上半年升息兩次，把利率升到 0.25%。

ING 經濟學家 Carsten Brzeski 說：「整體而言，ECB 今日的決策仍替貨幣政策正常化保留最大彈性。今年年底前，ECB 仍有可能啟動升息。」