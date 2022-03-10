俄烏戰事激發風險 歐洲央行決定維持利率不變 歐元上漲

歐洲央行 (ECB) 周四 (10 日) 選擇維持利率不變，繼續在評估俄羅斯入侵烏克蘭的經濟影響時保持謹慎。

ECB 的基準再融資利率維持在 0%，邊際貸款利率保持在 0.25%，存款利率保持在 -0.5%。

預計 ECB 管理委員會不會做出重大政策決定，但市場參與者將密切關注 ECB 行長拉加德 (Christine Lagarde) 的新聞發布會，在危機不斷升級之際，觀察她對歐洲經濟成長的看法。

在公布利率決定後，歐元交易在 1.1097 美元附近，上漲 0.2%。歐元周三 (9 日) 上漲 1.6%，創下近 6 年來最大單日漲幅。

在俄羅斯總統普丁全面入侵烏克蘭 2 周後，ECB 在德國法蘭克福召開會議。這場衝突擾亂了全球經濟，並在金融市場引發衝擊，西方盟國對俄羅斯實施了一連串的制裁。

隨著俄羅斯擴大對烏克蘭的衝擊，能源和大宗商品價格飆升，促使經濟學家擔心歐元區經濟可能面臨滯脹衝擊；也就是指經濟成長緩慢和通貨膨脹率高同時發生。

Premier Miton Investors 投資長比雷爾 (Neil Birrell) 在報告中表示，「ECB 有很多需要考慮的事情。到目前為止，在收緊政策方面，它一直是各國央行中最樂觀的，而且有充分的理由；但一切都在改變。」

他說，「在能源和食品價格飆升的推動下，通貨膨脹將非常猖獗，烏克蘭衝突也將加速。但不能讓它失控，不過同時 ECB 也會擔心若是操之過急使成長趨緩，結果造成是滯脹。」

使用歐元的 19 個國家的消費者物價連續 4 個月攀升至歷史新高，最近一次是在 2 月達到 5.8%。ECB 的中期通膨率目標為 2%。

人們還擔心，烏克蘭衝突可能會給已經被新冠疫情打亂的供應鏈帶來進一步的問題，在石油和天然氣價格飆升的同時對經濟增長產生負面影響。