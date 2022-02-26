〈俄烏衝突〉歐洲央行總裁拉加德：已做好準備確保價格與金融穩定

隨俄國入侵烏克蘭戰事展開，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）周五（24 日）表示，ECB 已做好準備採取一切必要措施，確保歐元區的價格與金融穩定。

拉加德表示，儘管現在判斷俄烏戰爭對整體經濟影響還為時過早，但持續的不確定性可能會拖累投資與消費，並阻礙經濟成長，能源價格上漲也可能近一步推高通膨。

他說：「歐洲央行隨時準備在職責範圍內採取任何必要行動，以確保歐元區的價格與金融穩定，包括確保現金流動性以及制定貨幣政策的靈活性。」

在俄國入侵烏克蘭之前，歐洲央行一直在為 3 月 10 日的貨幣政策會議的決定鋪平道路，即面對創紀錄的通膨率之下，將以多快的速度結束購債。

不過，央行官員勢必得權衡俄烏戰爭的經濟影響，以及西方國家領導人對俄國做出的制裁，讓結束購債任務變得更加艱困。

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 預估，俄烏衝突將使歐元區今年的產出減少 0.3 至 0.4 個百分點。

拉嘉德則表示，央行官員目前正在更新統計數據，現在出現的數字未能完全代表現況，因為局勢正不斷變化。

他說：「歐洲央行正密切關注局勢演變，包括對經濟前景的全面評估、醉心事件發展，這將會成為我們貨幣政策會議的基礎。」

貨幣市場繼續押注歐洲央行 10 月前升息 25 個基點，12 月前升息 40 個基點。

一些歐洲央行官員暗示，俄烏戰爭可能會放緩，但不會停止退出刺激措施。歐洲央行管委 Robert Holzmann 表示，央行正在向正常化邁進，儘管現在的行動可能「有些延遲」。

拉嘉德表示，雖然對經濟前景的不確定會反映在金融市場上，但尚未出現「混亂無序」的跡象。歐洲央行與該地區國家央行將「果斷而嚴厲」實施歐盟同意的所有制裁，包括監管與切斷目標銀行的流動管道。