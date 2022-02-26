俄軍入侵烏克蘭 歐洲恐受能源衝擊 這幾國首當其衝！

在俄羅斯入侵烏克蘭後，原油價格一度突破每桶 100 美元，為 7 年來首見，整個歐洲恐都感受到能源成本上漲的壓力，BCA Research 分析師指出，其中幾個國家恐更容易遭受能源衝擊：匈牙利、波蘭、德國、捷克和義大利。

BCA Research 研究報告指出：「危險在於，俄國可能停止向歐洲出口能源，或者歐盟針對俄國能源產業發動制裁。」

BCA 團隊指出，俄國與歐洲彼此間的能源貿易是互利互惠，俄國的能源供應是歐盟經濟體不可或缺的一部分，而出售化石燃料則是俄國的主要收入來源。

在報導稱俄國普丁總統願意與烏克蘭領袖進行談判後，原油期貨價格周五 (25 日) 下跌，4 月 WTI 原油收在每桶 91.59 美元、5 月 Brent 原油收在每桶 94.12 美元。

為俄國入侵烏克蘭祭出制裁，德國總理 Olaf Scholz 本周稍早下令主管機關中止「北溪 2 號」天然氣管道的審查程序，這是一條完整但尚未營運的海底管道，通過德國將俄羅斯與歐洲連接起來。

美國拜登總統周四承諾，將盡其所能減輕大眾加油負擔，同時對俄國宣布新一輪制裁以懲罰其入侵烏克蘭的行動，並阻止俄國將戰事擴大到其他北約 (NATO) 國家。

烏俄戰事未歇但談判有望，市場避險需求疲軟，美股周五走高，S&P 500 指數和道指分別上漲 2.24% 和 2.51%。美國兩大垃圾債券 ETF (HYG-US) 和 (JNK-US) 均對能源生產商有大量曝險，但本周仍收高。