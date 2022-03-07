馬斯克呼籲歐洲提高核能使用 因應能源危機

由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭導致天然氣短缺，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 呼籲，歐洲應該提高核電使用，美國也應立即提高石油與天然氣產量。

馬斯克周日 (6 日) 晚間發布推文，稱「歐洲應該重啟休眠的核電站，並提高運行中核電站的產量」。他強調，這對國家和國際安全至關重要。

為了提升人們的信心，他說：「對於那些 (錯誤地) 認為有輻射風險的人，選擇你認為最糟糕的地點。我會去那裡旅遊，在電視上吃當地種植的食物。」

馬斯克還認為，核能在使全球變暖方面，比燃燒碳氫化合物要好得多。

根據國際原子能機構的數據，歐洲有望在今年年底擁有 102 座關閉的核反應爐。隨著各國轉向可再生能源，歐洲依賴俄羅斯的天然氣出口作為過渡燃料。

據國際能源署指出，俄羅斯供應了歐洲約三分之一的天然氣需求，尤其是德國，其一半以上的天然氣需求依賴俄羅斯，因為自 2011 年 3 月福島核災以來，德國一直在逐步淘汰核能。

上周五，馬斯克也發文，呼籲增加美國的石油和天然氣產量，以應對俄羅斯供應的下降。

根據能源資訊公司根據航運數據和對貿易商的採訪估計，上周俄羅斯的原油和成品油出口量下降了三分之一。儘管制裁並未專門針對俄羅斯的石油和天然氣出口，但買家普遍不願冒險，購買俄羅斯產品。

馬斯克在推文中說：「我不想這麼說，但我們需要立即增加石油和天然氣產量，非常時期需要非常措施。」

他在後續推文中補充說，可持續能源解決方案，無法立即抵消俄羅斯石油和天然氣出口的短缺。