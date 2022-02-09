高通膨比預期更長更久 德國央行行長：ECB今年會升息

德國央行行長 Joachim Nagel 周三 (9 日) 對德國《時代周刊》(Die Zeit) 表示，歐洲央行 (ECB) 今年可能會升息，因為事實證明高通膨會比以往想像的更加持久。

歐洲央行上周收回 2022 年不升息的承諾，但在市場迅速消化 2 項將使存款利率在 12 月回升至零的政策後，ECB 也試圖緩和這種預期。

1 月才上任的 Joachim Nagel 維持德國央行歷來的保守路線，在接受採訪時表示，在政策正常化若行動太慢，可能代價高昂，「如果通膨在 3 月保持不變，我將會支持貨幣政策正常化。」「首先是在 2022 年期間停止購買資產。然後可能會在今年底之前提高利率。」

他與荷蘭央行行長 Klaas Knot 都公開討論今年升息的議題。這將是 ECB 自 2011 年以來首次提高借貸成本。

Nagel 說：「如果我們動作太慢，經濟成本會比及時行動要高得多。」「如果我們慢一點採取行動，就必須被迫以更快的速度更大幅度地提高利率。隨後金融市場就會以更大的波動做出反應。」

他還表示，作為歐元區 19 個國家的最大經濟體，德國今年的通膨率可能「明顯」超過 4%，是 ECB 2% 目標的 2 倍多，也遠高於德國央行自己預測的 3.6%。

Nagel 表示，「跡象顯示，能源價格的上漲可能會更久，正影響其他商品和服務的價格；而且需求增加也是通膨上升背後的原因。」

ECB 上周警告，通膨風險現在傾向於「上揚」，代表即使到 2023 年，物價上揚也可能連續第 3 年維持在目標值以上。