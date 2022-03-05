拜登宣布「購買美國貨」新規 為近70年最大變革

美國總統拜登週五 (4 日) 宣布敲定「購買美國貨」(Buy American) 法案新規，要求聯邦採購品的美國製造比重逐年提高，並針對關鍵產品提供增強價格優惠框架，他吹捧此次修訂是「購買美國貨」法案近 70 年最大變革。

拜登週五表示，政府終於敲定一項新的「購買美國貨」規則，旨在提振美國製造業、建立更彈性的美國供應鏈，幫助美國與中國競爭。

這項新規將分階段實施，自今年起逐年提高美國國產化比率，以便讓廠商有緩衝時間修改其供應鏈。新規要求今年 10 月美國製造國產化比率將從原先的 55% 提高到 60%，2024 年將提高到 65%，然後到 2029 年提高到 75%。

「購買美國貨」法案新規逐年提高美國國產化比率 (圖片：AFP)

拜登提到，新規還包括一個「增強價格優惠」的框架，旨在為戰略行業的指定關鍵產品和組件提供更高的優惠價格。

拜登稱：「疫情期間意識到供應鏈中斷可能會危及美國人的生命和生計，在美國人民最需要它的時候，我們缺少口罩、防護服、手套、通風設備和其他基本醫療用品等，導致美國不得不從海外購買，因此我們正建立新的價格優惠。」

拜登強調：「我們談論的是半導體、醫藥協議、先進電池等。確保政府有能裡來保護美國人免受未來短缺和價格飆升的影響，這對我們來說是值得的。」

「購買美國貨」法案於 1933 年簽署立法，明定聯邦政府採購的商品，至少 55% 須為美國製造，而拜登持續川普美國優先 (America First) 政策，隨著美中貿易戰持續，拜登上任後便立即簽下「購買美國貨」 行政命令，推動聯邦政府購買美國貨的計畫。

拜登去年 7 月提議修改「購買美國貨」法規，要求聯邦採購品的美國製造比重，須從當前的 55%，2029 年提高至 75%，拜登週五表示政府已敲定完整的新規內容。

市場週五持續聚焦烏俄戰爭的最新發展，對美國製造法案修訂完成的消息反應平淡，美股主指開盤跳水，科技與金融股承壓，費半大跌 2.42%，美光 (MU-US) 血崩 8.15%。