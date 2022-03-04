蘋果加入抵制俄國行列 三星等其他競爭對手恐面臨表態壓力

俄國入侵烏克蘭後遭國際制裁，蘋果也加入制裁行列，暫停在俄羅斯銷售產品，有分析師表示，蘋果此舉給其他如三星等競爭對手帶來效仿的壓力。

蘋果日前宣布在俄國停售產品後，俄國蘋果官網所有產品都顯示「無法購買」獲「無法配送」，由於蘋果在俄國並未有實體店面，因此線上購買是俄國取得蘋果產品的管道之一。此外，蘋果已將國官媒 RT News 和 Sputnik News 應用程式（App）從境外的 App Store 上下架。

CCS Insight 首席分析師 Ben Wood 周四（3 日）表示，由於蘋果已經先一步發出聲明選邊站，蘋果的制裁措施「絕對」會給三星等競爭對手帶來效仿的壓力，而且這些競爭對手在俄國銷量相當可觀。

Wood 說，蘋果公司價值在全球名列前茅，是科技領域具有相當份量的參與者，處在優勢地位，因此有能力採取這些制裁，而且俄國並非蘋果主力市場，制裁行動不太可能對蘋果產生重大影響。

此外，Wood 認為，中國與俄國已經良好關係，貿易關係似乎仍然開放，這可能是華為與小米等中國公司進一步深入中國市場的機會。

根據 Counterpoint Research 數據，iPhone 在俄國智慧型手機的市占率約 15%，去年在俄國銷量約 3,200 萬部。相較下，南韓媒體 BusinessKorea 報導，三星目前是俄羅斯手機市場龍頭，截至去年 10 月的市占率達 34.5%。

科技分析師、投資人 Benedict Evans 表示，金融制裁與匯率波動也可能是讓蘋果不想在俄國賣手機的原因。Evans 指出去年 11 月，土耳其里拉暴跌時，蘋果也暫停在土耳其銷售手機。

Evans 指出，盧布日前下跌 30%，而且銀行制裁使得蘋果在俄國銷售的現金很難或根本不可能轉出該國，因此撇開政治，現在對任何向俄國進口商品的業者來說都面臨相當大的困難。

此外，Evans 也認為蘋果對俄國制裁不會影響中國銷售，他表示中國銷售占蘋果營收不及 20%，也並非重度依賴該國製造，表達自己的原則就相對簡單。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價略漲 0.22%，每股暫報 166.92 美元。