〈紐約匯市〉俄烏戰事升級 美元周線漲1.5% 歐元單日貶幅兩年最大

美元兌一籃子主要貨幣周五 (4 日) 上揚，本周累計升 1.5%，歐元則貶破 1.10 美元，單日貶幅一度創 2 年最大，顯示投資人越來越擔心俄烏衝突升級帶來的影響，尤其是對歐洲經濟增長前景的衝擊。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.8%，報 98.51，續登兩年新高，周線上漲 1.5%。

美國周五公布最新非農報告，2 月非農就業表現意外亮眼，新增就業 67.8 萬，遠優於市場預期，激勵美元勁揚。

不過，隨著俄烏戰事邁向第二周，俄羅斯軍隊周五凌晨以火砲攻擊，占領歐洲最大的烏克蘭札波羅熱 (Zaporozhye) 核電廠，衝突加劇使歐元匯率承壓。

歐元兌美元貶破 1.10 美元，單日貶幅一度創下 2020 年 3 月以來最大，截稿前跌 1.15% 至 1.0939 美元，續探 2020 年 5 月以來新低，本周累計跌逾 2%。

歐元兌瑞郎也觸及七年低位，貶 1.25% 至 1.0020 瑞郎。

美元強勢之下，英鎊兌美元一度貶至 1.32 美元下方，截稿前下滑近 0.9% 至 1.3233 美元。

Klarity FX 主管 Amo Sahota 表示，龐大的損失確實特別集中在歐元上，經濟學家可能正在下修他們對歐元區的經濟成長預測，美元一直都是危機之中的首選貨幣。

商品貨幣延續近期升幅，澳幣兌美元漲 0.57% 至 0.7371 美元，紐幣兌美元漲 0.88% 至 0.6869 美元，加幣續跌，美元兌加幣漲 0.4% 至 1.2731 加幣。

Sahota 說：「大宗商品貨幣普遍表現佳，但有趣的點在於，加幣表現較其他商品貨幣疲軟。」

避險貨幣方面，美元兌日圓貶 0.55% 至 114.82 日圓，美元兌瑞郎幾乎持平，小貶 0.01% 至 0.9170 瑞郎。

加密貨幣普遍下跌，比特幣 24 小時跌幅為 7.3%，報 39,319.88 美元，以太幣跌 7.8%，報 2,607.77 美元。

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