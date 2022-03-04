〈俄烏衝突〉拜登政府加碼制裁普丁親信 卻反對禁止從俄羅斯進口石油

拜登政府週四 (3 日) 宣布加碼制裁俄國總統普丁親信，包括 8 名俄羅斯富人及其家人，還將對 19 名寡頭及其 47 名親友實施簽證限制，不過卻反對禁止從俄羅斯進口石油。

美國國會擬針對俄國經濟命脈能源業實施制裁，提案禁止從俄國進口原油，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 不諱言支持對俄國祭出石油禁令，不過白宮駁回這個想法。

拜登政府加碼制裁普丁親信 卻反對禁止從俄羅斯進口石油 (圖片：AFP)

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週四表示，祭俄石油禁令會進一步提高本已高漲的油價。

莎琪提到，美方制裁重點是普丁和俄國政府，減少石油供應將影響美國，甚至全世界的油價。

她補充，美方減少全球能源供應沒有戰略利益，因為供應減少會抬高油價，也可能讓普丁政府大賺一筆，這不是美方想做的事。不過她提到，美國政府尚未就此事做出最終決定。

俄羅斯是世界上最大的石油出口國，每天出口約 500 萬桶原油。大約 60% 的出口銷往歐洲，另外 20% 銷往中國。

美國去年約有 8% 的石油與煉油進口產品來自於俄國，相當於每日 67.2 萬桶，大部分原油進口來自加拿大、墨西哥和沙烏地阿拉伯。

國際油價週四有所回落，能源股仍續揚。 WTI 原油期貨價格下跌近 2.7% 至每桶 107.67 美元，Brent 原油期貨價格下跌 2.2% 至每桶 110.46 美元，盤中高點觸及 119.84 美元。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.35% 至每股 156.22 美元。