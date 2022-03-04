Panasonic擬在美興建4680電池廠 供貨特斯拉

日媒 NHK 報導，Panasonic 正在美國尋找土地，以興建大型工廠並為特斯拉通應新型態的電動車電池。

根據這篇未引述消息來源的報導，Panasonic 的電池廠將造價至少數十億美元，可能落腳奧克拉荷馬或堪薩斯，以便盡可能鄰近特斯拉籌備中的德州工廠，特斯拉新總部也位在德州奧斯汀。但報導並未提及 Panasonic 美國新廠的時間表。

Panasonic 長期以來是特斯拉的供應商，兩者在內華達雷諾 (Reno) 共同經營一座大型電池廠。

Panasonic 日前宣布，將在 2024 年 3 月底之前，開始替特斯拉替特斯拉量產新型電池，主要由位於日本和歌山的兩條新產線生產。

新的 4680 型電池仍在開發中，據說是特斯拉目前使用的電池的五倍大，有助降低生產成本，並提升續航里程。

特斯拉對電池的需求龐大，目前除了仰賴 Panasonic、中國寧德時代、南韓 LG 能源 (LGES) 供貨之外，也開始在加州費利蒙 (Fremont) 工廠自行生產電池。

各大車廠也亟欲確保電動車電池供應無虞，豐田汽車去年 12 月宣布，將在美國北卡羅來納州設立第一座電池工廠，投資額 12.9 億美元，計劃 2025 年開始生產。