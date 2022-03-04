〈能源盤後〉市場衡量俄烏戰爭、伊朗核協 WTI原油觸及14年高點後逆轉收低

原油期貨價格周四 (3 日) 震盪，WTI 原油期貨價格在觸及近 14 年高位後收低，係因交易者衡量了俄烏戰爭以及伊朗重返核子協議的可能性，後者會讓伊朗恢復石油出口。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌美 2.93 元或近 2.7%，收每桶 107.67 美元，盤中高點觸及 116.57 美元，為 2008 年 8 月 以來盤中最高紀錄。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.47 美元或 2.2%，收每桶 110.46 美元，盤中高點觸及 119.84 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.8%，收每百萬 Btu 4.722 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收近每加侖 3.2844 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 3.5034 美元。

市場推動力

伊朗記者在推特上稱核子協議就要重啟後，石油價格在漲跌間波動。美政府在 2018 年川普政權時期退出核子協議後，以間接的方式參與旨在恢復核協議的全球談判。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告指出：「伊朗本月可能達成一項核子協議，意味著 8000 萬桶石油可能很快會進入市場。伊朗核子談判將要進入最後階段，這可能會對近期油價漲勢設下短期上限。」

原油歷史性大漲讓期貨價格在技術上處於超買狀態，WTI 的相對強弱指數接近 74 (該數據超過 80 被視為極端)。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 報告指出：「市場將須吸納新的參與者才能將價格推高，新交易者不一定是原油交易商，接著以價格必然的回調沖走這些較弱的多頭，結束漲勢。」

即使俄國石油打折出售，全球買家仍避買俄油，反而搶購 WTI 原油和 Brent 原油，推升其價格。

OPEC + 本周稍早決定 4 月維持每月增產 40 萬桶 / 日的計畫，持續不理會外界擴大增產的呼籲。

分析師認為，在俄烏戰爭背景下，即使國際能源署 (IEA) 本周稍早決定，成員國將自緊急儲備中放 6000 萬桶石油，也不足以平衡當前的需求。

天然氣期貨價格走低，即使美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周天然氣庫存減少 1390 億立方英呎，符合分析師預期。