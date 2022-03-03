〈俄烏衝突〉歐美制裁威力太強 俄羅斯股票幾乎一文不值

俄羅斯全面入侵烏克蘭，隨著歐美不斷擴大制裁俄羅斯，俄國股票幾乎變得一文不值，一些股票原本市值都超過 1000 億美元，現在都淪為雞蛋水餃股。

歐美上週日宣布制裁俄羅斯央行，將部分俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 系統，導致俄國盧布資產的流動性幾乎枯竭，俄羅斯央行緊急升息至 20%，並下令企業出售 80% 的外匯收入。儘管莫斯科股市持續暫停交易，但在全球市場交易的俄羅斯股票市值皆急速蒸發，損失驚人。

(圖片：AFP)

自 2 月中旬以來，俄羅斯最大的銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」Sberbank (SBER-UK) 股價已從 14 美元跌至 0.1 美元，市值暴跌 99% 以上。半年前 Sberbank 市值超過 1020 億美元，但現在僅剩 1.9 億美元。Sberbank 週三表示公司決定退出歐洲市場，主因是歐洲子公司受到制裁壓力將關門歇業。

石油巨頭俄羅斯石油公司 Rosneft (ROSN-UK) 股價在過去 2 週狂瀉 90%，目前股價來到 0.60 美元，而盧克石油公司 (LKOD-UK) 的股價同期下跌約 99.7%，這家公司市值曾超過 1400 億美元，但截至週三，盧克石油市值僅為 2.93 億美元，而俄羅斯石油公司市值為 90 億美元。

就算納入富時 100 指數的俄股成分股也不例外，主要業務在俄羅斯和烏克蘭的鋼鐵製造商 Evraz (EVR-UK) 和金礦公司 Polymetal International (POLY-UK) 股價在近幾週內出現暴跌，Evraz 暴跌超過 87%，而 Polymetal 暴跌超過 77%。

Hargreaves Lansdown 分析師 Susannah Streeter 認爲，在俄羅斯入侵烏克蘭，以及歐美國家對俄國實施嚴厲制裁後，以俄羅斯市場爲重心的 Evraz 和 Polymetal 的命運發生了戲劇性的逆轉。

Streeter 表示，Polymetal International 主要客戶是俄羅斯銀行，他們將黃金出售給國際黃金市場，而且隨著企業界越來越多地凍結俄羅斯金融業，投資人正在逃離。

在俄股市值急速蒸發的情況下，許多股票指數提供商在調整指數，包括明晟 (MSCI)、倫敦證券交易所集團的富時羅素等指數供應商都宣布剔除俄股。

英國富時 100 指數 (FTSE) 週三將 Evraz 和 Polymetal International 剔除，於 3 月 21 日開始生效，明晟 (MSCI) 週三也宣布將俄羅斯個股自 MSCI 新興市場指數剔除。

惠譽週三將俄羅斯信評從 BBB 降至 B 並列入負面觀察名單，與奈及利亞、玻利維亞等國家同級，並警告了解制裁對宏觀經濟的影響後，可能還會再調降。