美股大漲 分析師：市場關心制裁強弱更甚戰爭本身

俄羅斯全面入侵烏克蘭，戰事進入第二天，美股開低走高，道瓊周五 (25 日) 終場大漲 800 點、是超過一年來最大漲幅。分析師表示，新一輪制裁公布後，標普 500 和俄烏局勢風險指標的關聯性便下降，顯示市場真正關注的仍是制裁力道的強弱。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC) 外匯策略全球主管 Elsa Lignos 表示，觀察標普 500 指數和俄烏局勢風險指標後，可發現帶動股市上漲的主因是制裁行動比預期和緩。

她說：「從一開始，市場擔心的就不是戰爭，而是制裁，以及俄羅斯隊制裁的回應。有些人解讀為俄羅斯入侵烏克蘭已經完全被市場定價，但我們不認為是如此。」

RBC 持續追蹤美元對俄羅斯盧布 (RUB)、美元對烏克蘭格里夫納 (hryvnia，UAH)、俄羅斯 5 年期主權信用違約交換合約 (CDS) 利差 (皆以與近期軍值的標準差呈現)，並比對美國大型股指標。

結果顯示，從俄烏危機開始主導新聞以來，兩者的關聯性一直很緊密，隨著本周局勢急遽升高，俄國總統普丁分別在周一和周三發表演說之後，兩者走勢更密切。

上圖：黑線為俄羅斯盧布、烏克蘭格里夫納和俄羅斯主權 CDS 的平均走勢，藍線為標普 500 指數。 下圖：新聞中包含「俄羅斯」和「烏克蘭」的數目 表取自 RBC 資本市場

但到周四開始情況改變，兩者的緊密關係在午盤時段被打破，時間就在最新一輪針對俄羅斯的制裁措施出爐之後。

Lignos 說，兩者相關性急遽升高，呼應西方領袖威脅祭出「更嚴厲制裁」的談話。直到拜登周四在午盤時段宣布第二輪制裁，將限制俄國兩大銀行、鎖定金融領域，但西方盟友卻沒有把俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 國際支付系統，美國也沒有把矛頭對準能源出口。

分析師說，市場一開始的反應，顯示投資人擔憂全球經濟和高通膨搏鬥之際，石油和天然氣價格可能因為俄烏戰火進一步上漲。布蘭特原油期貨周四一度突破每桶 100 美元，是七年來首見，但制裁公布後漲幅收斂，當天收高 3%，報每桶 99.08 美元。

標普 500 則在周四、周五接連上漲，本周周線翻紅，那斯達克周線也止跌，轉為上漲 1.1%。道瓊也收復失地，本周跌幅縮小為不到 0.1%。

反觀盧布兌美元本周走勢震盪，本周一度觸及歷史低點，此外，VanEck 俄羅斯 ETF(RSX-US) 本周下跌約 30%，烏克蘭格里夫納兌美元本周共貶值 5%。

Lignos 說：「由此看來，當政治人物的『嚴厲』比市場料想更溫和時，全球風險資產就會大漲，即使俄羅斯和烏克蘭的金融資產落後。」