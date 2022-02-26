〈熱門股〉外資大舉提款 台積電回測年線單周市值蒸發逾8557億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 遭外資連日棄守，本周股價跳水下挫，跌破五日線，回測年線與 600 元整數關卡，周五 (26 日) 終場收平盤價 604 元，市值失守 16 兆元大關，單周市值蒸發超過 8557 億元。

台積電股份買回計劃已於昨 (25) 日執行完畢，共斥資約 8.71 億元，買回 1387 張股票，占已發行股份總數的 0.01%，平均每股買回價格 628.38 元。

不過，由於俄烏衝突升溫，台積電成外資提款標的，遭外資連六賣，共賣超超過 14 萬張，導致本周股價連日挫跌。

台積電持續展現先進製程技術獨霸優勢，近期接連傳出接單利多消息，包括蘋果 (AAPL-US) 今年傳擬推 7 款 Mac 系列新品，其中逾半將採最新的 M2 晶片，且 iPhone 數據機與射頻晶片也將陸續採用自家設計晶片。

也傳因三星 4 奈米製程良率出包，高通 (QCOM-US) 已找上台積電代工生產新一代、加強版的旗艦手機晶片驍龍 (Snapdragon) 8 Gen 1 Plus；且繼 4 奈米重回台積電懷抱後，市場再傳高通明年採用 3 奈米製程的 AP(應用處理器)，也將全數轉單至台積電。

台積電日 K 線圖



