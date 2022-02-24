〈美股盤後〉拜登加碼制裁北溪2號公司 那指費半跌逾2%

烏俄局勢週三 (23 日) 持續惡化，烏克蘭宣布週四起實施緊急狀態，華爾街避險情緒濃烈，美元與金價走高，美國政府盤中宣布對俄羅斯祭出另一波初步制裁，美股早盤漲幅盡數抹去。儘管拜登政府考慮釋出戰略儲備石油 (SPR) 促使油價下跌，能源股卻逆勢上漲，科技股領軍大跌，道瓊終場收黑近 470 點，創連續第五個交易日跌勢，標普跌逾 1.8%，進一步深跌修正區，那指與費半皆挫逾 2%。

政經消息，美國總統拜登週三加大對俄國施壓，美國政府制裁負責北溪 2 號天然氣管線建設公司及其員工，拜登最新聲明提到：「這些措施是我們回應俄羅斯對烏克蘭行動的另一波初步制裁，如果俄羅斯繼續升級行動，美方將毫不猶豫採取進一步措施。」

烏俄局勢急遽惡化，俄羅斯派兵進入烏克蘭東部支持兩個分離地區後，烏克蘭週四起實施緊急狀態，為期 30 天，緊急狀態可賦予當局權力對運輸的限制、對關鍵基礎建設的額外保護以及禁止罷工等。烏克蘭還徵募預備役人員，因應俄國可能發動的軍事攻擊。

烏俄消息外，市場持續關注聯準會官員對於利率政策的看法，舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週三表示，她支持聯準會今年至少升息 4 次，甚至更多，以阻止高通膨持續惡化。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.28 億例，死亡數突破 591 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 106 億劑疫苗。

週三 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 464.85 點，或 1.38%，收 33,131.76 點。

那斯達克指數下跌 344.03 點，或 2.57%，收 13,037.49 點。

標普 500 指數下跌 79.26 點，或 1.84%，收 4,225.5 點。

費城半導體指數下跌 78.3 點，或 2.33%，收 3,277.8 點。

標普 11 大板塊僅能源股一枝獨秀，非必需消費品 (-3.42%)、資訊科技 (-2.56%) 和工業 (-1.88%) 板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王續跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.59%；Meta(原臉書）(FB-US) 下跌 1.80%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.58%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.59%。

道瓊成份股逾半收黑。開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.32%；高盛 (GS-US) 跌 0.85%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.11%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.38%；3M (MMM-US) 下跌 1.56%。

費半成份股為重災區。AMD (AMD-US) 大跌 5.09%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 4.29%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.84%；美光 (MU-US) 跌 3.60%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.57%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.089%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.86%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 2.18%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR(CHT-US) 上漲 1.22%。

企業新聞

勞氏 (LOW-US) 上漲 0.23% 至每股 215.09 美元。該公司表示，由於美國人在房市緊張之際購屋、修理或翻新房屋，其第 4 財季銷售額增加了 5%，優於華爾街預期。

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.089% 至每股 44.65 美元。投行 Raymond James 將英特爾股價評等從「劣於大盤」上調至 「符合市場表現」。該投行分析師 Christopher Caso 表示：「現在對英特爾普遍牛市案例是，英特爾最終將在其戰略路線取得漸進式成果，這足以阻止和扭轉 AMD (AMD-US) 市占增長。」

Twitter (TWTR-US) 下跌 0.52% 至每股 32.76 美元。該公司將出售 10 億美元的垃圾債券以資助庫藏股計畫。

美國前總統川普週一推出他期待已久的社交媒體平台 Truth Social，一上架甫登蘋果 App Store 最熱門應用程式，與川普合作的特殊目的併購公司 Digital World Acquisition(DWAC-US) 週三下滑 4.74% 至每股 88.50 美元，揮別前一日噴漲行情。

華爾街分析

SM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 提到：「如果俄國止步於此，那對經濟增長和通膨的影響非常有限。如果我們看到俄國全面入侵，然後出現更嚴厲的制裁，那麼我們將進入一個非常不同的世界。」

Brusuelas 表示：「預估油價將上漲 20%，這是 2 週前的數據估出來的，目前已完成 7% 的目標。如果出現 (全面入侵) 這種情況，料將看到今年增長減少 1%，通膨率增加 2.8% 左右的情況。聯準會及其他央行目前處於非常艱難的境地，他們將不得不在可能出現的能源衝擊和全球經濟放緩的情況下升息。」

Spouting Rock Asset Management 首席策略師 Rhys Williams 表示，投資者似乎已經接受俄羅斯進入烏東兩個分離地區，短期內，市場將根據普丁是否入侵烏克蘭而波動。

Wedbush Securities 董事總經理 Michael James 表示：「目前利多消息非常少，儘管面對各方擴大制裁，普丁仍堅持己見，這確實加劇市場擔憂，以及這對原物料和通膨的整體影響，隨著整體市場情緒持續惡化，股市可能會進一步下跌。」

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)