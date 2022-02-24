美國將結束川普時期的中國行動計畫 採廣泛措施應對敵國威脅

美國司法部周三 (23 日) 宣布，將結束前總統川普執政時期推動的「中國行動計畫」(China Initiative)，從原本著重應對中國間諜活動與產權盜竊的策略，轉為以廣泛措施因應敵對國家帶來的威脅。

司法部國家安全部門助理檢察長 Matt Olsen 表示，此舉對同於承認美國已過度侷限於應對中國，雖仍關注中國政府持續帶來的重大威脅，但這不是正確的作法，除了中國外，俄羅斯、伊朗和北韓等國的行動已較以往更具侵略性，新戰略將取決於威脅所在。

為打擊中國間諜活動，保護美國技術不被中國盜竊，司法部在 2018 年底推出中國行動計畫，在計畫運作之下，學術界已至少 20 名研究人員遭到起訴。

批評人士認為，這項川普執政時期的政策相當於推動種族歸納 (racial profiling)，這造就一種恐懼文化，加劇美國社會的反亞裔情緒，也影響科學研究。

Olsen 認為，任何有關司法部面對不同種族時採用不同標準的印象，除了會削弱司法部所做的努力，也會為社會大眾帶來傷害。

結束中國行動計畫之際，Olsen 表示，會繼續推進手中正在執行的訴訟，未來也將採用更高標準，進行更嚴厲監督，當涉及有關研究人員的案件時，司法部不會放棄任何可用工具，會繼續保護國家安全不受中國侵略。

展望未來，司法部的新戰略將著重在幾個核心領域，例如抵抗間諜活動、出口管制和違反制裁所帶來的威脅，保護企業智慧財產權並捍衛民主。