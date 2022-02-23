標普摔入修正區 歷史站在投資人這邊

烏俄情勢急遽惡化，標準普爾 500 指數週二 (22 日) 自 2 年來摔入修正區，不過，過往歷史顯示，標普很快將會反彈。

俄國總統普丁下令俄軍進入烏克蘭東部的頓巴斯維持和平，歐美抨擊俄國開始入侵烏克蘭，祭出一系列經濟制裁，恐慌情緒升溫下，標普週二下跌逾 1% 至修正區，較 1 月 3 日高點下跌 10%。華爾街將該修正定義為較近期高點下跌至少 10%，但不超過 20%。

標普上次進入修正區是在 2020 年 2 月 27 日，當時新冠病毒 (COVID-19) 引發全球大流行疫情。

高盛策略師週二預測，若俄羅斯全面入侵烏克蘭且全球超級大國祭出制裁，標普可能在此情況再跌 6.2%。聯準會即將在 3 月啟動升息循環，烏俄戰事可能會讓通膨維持在相對高點，加深聯準會 (Fed) 的緊縮壓力。摩根士丹利等投行研判，聯準會升息可能造成美股進一步拋售，可能由全球股市的領先者，轉變為輸家。

儘管一些投行的悲觀看到美股後市，但從歷史的角度來看，標普摔入修正區對投資人來說其實是好消息。

追溯 1928 年數據來看，當標普遭遇修正後，市場往往最終會反彈。

標普遭遇修正後，市場往往最終會反彈 (圖片：marketwatch)

該指數在修正一週後平均上漲 0.7%，兩週後平均下跌 0.4%，並在接下來的三週、一個月、六個月和全年期間走高。

過去 20 次修正中，標普有七成機率走揚。(圖片：marketwatch)

標普在過去歷經 20 次修正，包括已演變成熊市的修正中，該指數有 70% 的機率走高。