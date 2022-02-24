〈美股熱門股〉Meta研發數位語音助理 替元宇宙鋪路

Meta 執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）周三（23 日）表示，公司正在研發一款數位語音助手，讓用戶無須手持設備便能與之互動，例如該公司 Portal 智慧視訊通話設備，以及擴增實境（AR）設備，為元宇宙鋪路。

祖克柏表示，這款語音助手的打造是為所謂的元宇宙（Metaverse）做準備，並指出數位助理能透過「學習人類行為模式」幫助用戶駕馭新的網路世界。不過目前這個數位助理尚未命名，但 Meta 將此計劃稱作「CAIRaoke」。

能夠學習與預測人類行為模式的人工智慧（AI）技術將成為祖克伯元宇宙概念的核心，部分原因是最終人類只要透過配戴智慧眼鏡就能進入元宇宙。

雖然元宇宙的概念尚未明確定義，但祖克伯在周三的一段影片中展示了一項名為「建造機器人」（Builder Bot）的新技術，可以讓用戶透過簡單的描述概括的事物便能創造一個虛擬世界。

在大多數情況下，這些技術距離正式發布還可能需要數年時間，Meta 雖在 Portal 智慧視訊通話設備測試 AI 語音助理，但也僅限簡單用途，例如設置提醒。不過 AI 助理其實並非 Meta 獨有的技術，例如蘋果 (AAPL-US) 有語音助理 Siri、亞馬遜 (AMZN-US) 則有 Alexa。

此外，祖克柏還宣布 Meta 正在研發一款通用的口譯軟體，目的是提供所有語種的即時翻譯，該公司先前為其 AI 系統設下翻譯所有書面語言的目標。

截稿前，Meta(FB-US) 盤中股價略跌 0.43%，每股暫報 201.22 美元。