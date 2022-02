特斯拉支付27.5萬美元罰款 就違反空汙法與美環保局和解

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 周二 (22 日) 同意支付 27.5 萬美元罰款,與美國國家環境保護局 (EPA) 達成和解協議,該公司此前因加州 Fremont 工廠使用有害塗料,違反潔淨空氣法 (Clean Air Act)。

根據美國環保局公告,自 2016 年 10 月至 2019 年 9 月,特斯拉 Fremont 工廠使用含有甲醛、乙苯、萘和二甲苯等空氣污染物的塗料,違反「汽車表面塗層有害氣體污染物國家排放標準」(National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Surface Coating of Automobiles) 的規定。

EPA 表示,特斯拉的行為可能使附近社區民眾暴露在有害健康與環境的風險之下,同時指控,特斯拉沒有制定與推動減少有害污染物排放的工作計畫,也沒有按規定每月計算污染物排放量、蒐集並保存必要相關記錄。

這已經不是特斯拉第一次遭到美國環保局點名,該公司 2019 年曾因為沒有遵守危險廢棄物與空氣排放標準的管理要求,遭環保局判罰 3.1 萬美元,作為和解協議的一部份,特斯拉當時還為 Fremont 消防局採購價值 5.5 萬美元的應急設備。