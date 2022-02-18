特斯拉誇大電池性能遭南韓調查 官網修改廣告用詞

據報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在近日涉及誇大了自家部分車款的電池續航能力，面臨南韓反壟斷監管機構的調查的同時，特斯拉悄悄的更改了在南韓官網上的廣告用詞。

報導指出，特斯拉在原先的網站介紹中，表示 Model 3 一次充電能夠行駛「超過」528 公里，不過目前韓文網站已經改成「最多」可行駛 528 公里。

南韓公平貿易委員會 (KFTC) 在本週表示，已向特斯拉發送調查報告，指控特斯拉誇大 Model 3 在內等車型的行駛里程，違反了《公平標示和廣告法》。KFTC 指出，一旦溫度降至冰點以下，電動車行駛里程可能低於官網指稱的里程數。

一位官員表示，KFTC 計畫召開會議，審查並確定特斯拉的違法程度，以決定懲罰力道。另一方面，KFTC 也在處理特斯拉網路下單不退押金的問題，判斷是否因此對特斯拉開罰。

有分析師表示，由於電池性能的問題，電動車在寒冷氣候下，續航里程數通常多少會受到一些影響，而南韓首爾冬季常會出現零下的氣溫。

分析師指出，行駛里程標示應遵循每個國家或地區的具體指導規範，不過，受惠於特斯拉在電動車市場的主導地位和聲譽，預計 KFTC 對特斯拉的調查不會對該汽車製造商在南韓的銷售產生重大影響。