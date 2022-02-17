NHTSA接獲多起投訴 正調查41.6萬輛特斯拉車輛的「幽靈剎車」問題

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四 (17 日) 表示，正在對 41.6 萬輛特斯拉 (TSLA-US) 電動車展開正式調查，因有多起報告指稱其駕駛員輔助系統 Autopilot 會無預期啟動剎車。

NHTSA 在過去 9 個月中收到 354 起有關該問題的投訴，初步評估涵蓋了 2021-2022 年美國生產的特斯拉 Model 3 和 Model Y。NHTSA 表示，接受調查的車款配備了先進的駕駛員輔助系統，特斯拉稱之為 Autopilot，該系統允許車輛在車道內自動剎車和轉向。

NHTSA 說：「投訴人回報，有時會在未警告之下隨時意外快速剎車，並且經常在每次上路時反覆發生。」

本月稍早，NHTSA 證實它正在審查消費者對特斯拉它動車不必要地啟動剎車的投訴。初步評估是 NHTSA 發出正式召回要求之前的第一階段。

今年 5 月，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 表示，從其部分自動駕駛系統中刪除雷達感應器可以解決所謂的「幽靈剎車」問題，這是一些特斯拉駕駛人長期以來一直抱怨的問題。

特斯拉正受到 NHTSA 越來越多審查；目前還有幾個問題正在調查中。特斯拉自去年 10 月以來已發布 10 次召回，其中一些就是受到該機構的要求。